İlkay Gündoğan, milli arayı Dubai’de geçirdi
Giriş: 16.10.2025 - 20:47 Güncelleme: 16.10.2025 - 20:47
Galatasaray’ın futbolcusu İlkay Gündoğan, milli maç arasını ailesiyle çıktığı tatille değerlendirdi.
Ünlü futbolcu,2 022'de evlendiği Sara Gündoğan ve oğluyla birlikte Dubai’de tatil yaptı.
İlkay Gündoğan, bu özel anları sosyal medya hesabından paylaşarak; "Uluslararası maç arasında plaj günleri ve aile keyfi" notunu ekledi.
