Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Resim
ABONE OL

İlkem Güneri 'Bullseye' sergisi açıyor

Çağdaş resmin genç temsilcilerinden İlkem Güneri’nin 'Bullseye' adını verdiği kişisel sergisi 18 Mart Cumartesi günü RED art İstanbul’da başlıyor. Sanatçının lowbrow ve street art akımlarından etkiler taşıyan eserlerinden meydana gelen sergi, 28 Mart'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak

İlkem Güneri 'Bullseye' sergisi açıyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Çağdaş resmin genç temsilcilerinden İlkem Güneri, 'Bullseye' adını verdiği yeni kişisel sergisini RED art istanbul’da sanatseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. 2018'de Akdeniz Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun olan ve 2021'de aynı üniversitede resim ana sanat dalı üzerine yüksek lisansını tamamlayan İlkem Güneri, 2020'den bu yana RED art istanbul bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Güncel olguları ironik bir bakış açısıyla aktardığı resimlerinde çoğunlukla stilize edilmiş çizgi karakterleri figür olarak merkeze alan İlkem Güneri, çocuksu ve minimalist yüz ifadeleriyle dikkat çeken bu figürlerin asi, sisteme başkaldıran ve özgürlüğüne düşkün karakterlere sahip olduğunu söylüyor. 'Bullseye' sergisi, lowbrow ve street art akımlarından etkiler taşıyan 15’i aşkın eserden meydana geliyor. İlkem Güneri’nin yeni resimlerini sanatseverlerle buluşturmak için sabırsızlandıklarını dile getiren RED art istanbul Kurucu Ortağı Yiğit Aydın, kendine has üslubuyla kısa sürede fark edilen ve eserleri pek çok önemli koleksyonda yer alan İlkem Güneri’yi genç kuşağın en parlak sanatçıları arasında gördüğünü ifade ediyor. Aydın, “Kullandığı temalardan renk paletinin çarpıcılığına kadar İlkem Güneri’yi özgün kılan birçok özelliği var ancak bunların arasında benim için en değerli olanı sanatının yarattığı pozitif etki. İlkem’in eserlerini izleyen herkesin yüzünde kocaman bir tebessüm oluşuyor ki bunu başarabilen sanatçı sayısının çok da fazla olduğunu söyleyemeyiz. İçinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde İlkem’in eserlerinin sanatın iyileştirici gücünü gerçek anlamda yansıttığına inanıyorum” diyor.

Elde edilen gelirin bir kısmının, son günlerde deprem bölgesindeki çocuklara verdikleri destekle dikkat çeken UCİM’e (Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği) bağışlanacağı 'Bullseye' sergisi, 28 Mart tarihine kadar RED art istanbul’da sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

3500 yıllık 'Maraş Fili' korumaya alındı
KÜLTÜR-SANAT 3500 yıllık 'Maraş Fili' korumaya alındı
'Köprüler' sergisi 9 Mart'ta CKM'de
KÜLTÜR-SANAT 'Köprüler' sergisi 9 Mart'ta CKM'de
Frankofon Film Günleri
KÜLTÜR-SANAT Frankofon Film Günleri
Oscar’a aday olan en iyi 15 aksiyon filmi
KÜLTÜR-SANAT Oscar’a aday olan en iyi 15 aksiyon filmi
İDOB'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser
KÜLTÜR-SANAT İDOB'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser
'Gâvur Mahallesi' sergisi uzatıldı
KÜLTÜR-SANAT 'Gâvur Mahallesi' sergisi uzatıldı
2. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nin finalistleri belli oldu
KÜLTÜR-SANAT Finalistleri belli oldu
İtalyan bestecilerin film müzikleri AKM'de müzikseverlerle buluşacak
KÜLTÜR-SANAT İtalyan bestecilerin film müzikleri AKM'de!
İBB Şehir Tiyatroları martta 9 çocuk oyunuyla sahnelerini yeniden açıyor
KÜLTÜR-SANAT İBB Şehir Tiyatroları martta 9 çocuk oyunuyla ...
'Korkuyorum' 28 Nisan’da sinemalarda
KÜLTÜR-SANAT 'Korkuyorum' 28 Nisan’da sinemalarda

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.