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        Haberler Magazin İlker Aksum, kızı Lila’nın doğumunun 1'inci ayını kutladı - Magazin haberler

        İlker Aksum, kızı Lila’nın doğumunun 1'inci ayını kutladı

        İlker Aksum, kızı Lila'nın doğumunun birinci ayını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 20:49 Güncelleme: 05.03.2025 - 20:49
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        Kızının doğumunun 1'inci ayını kutladı
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        İlker Aksum, 2023 yılında tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile hayatını birleştirmişti. SHOW TV’nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'te rol alan ünlü oyuncu, geçtiğimiz ay ilk kez baba olmanın sevincini yaşamış ve kızı Lila’yı kucağına almıştı.

        Mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan Aksum, kızı Lila’nın doğumunun birinci ayını özel karelerle kutladı. Paylaşımına, "Lila’mızın 1’inci ayı" notunu düşen oyuncu, takipçilerinden birçok tebrik mesajı aldı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #ilker aksum
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