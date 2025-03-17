İlker Aksum'un kızı Lila'dan, 'Siyah Kalp' setine ziyaret

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Siyah Kalp'te 'Tahsin' karakterini canlandıran İlker Aksum, kısa bir süre önce eşi Dilay Ekmekçioğlu ile anne-baba olmanın sevincini yaşamış ve kızları Lila’yı kucağına almıştı.

Dizi çekimleri nedeniyle bir süredir Kapadokya’da bulunan Aksum’a, eşi ve kızı da eşlik ediyor. Dilay Ekmekçioğlu ve minik Lila, 'Siyah Kalp' setini ziyaret etti.

REKLAM O anları sosyal medya hesabından paylaşan 'Siyah Kalp'in 'Nihayet'i, ünlü oyuncu Işıl Yücesoy, "Can çocuk, güzel bebek, 'Siyah Kalp'in torunu, sağlıkla, mutlulukla büyüsün inşallah" ifadelerini kullandı.