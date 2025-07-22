İlker Aksum ve kızının benzerliği

İlker Aksum, 2023'te tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile evlenmişti. Oyuncu, şubat ayında da ilk kez baba olmanın sevincini yaşamış ve kızı Lila’yı kucağına almıştı.

Aksum Ailesi, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'a tatile gitti.