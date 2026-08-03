İlker Ayrık kaburgasını kırdı: Kaydım, düştüm

Oyuncu İlker Ayrık, evinde ıslak zeminde kayarak düşmesi sonucu üç kaburgasından ikisinin çatladığını, birinin ise kırıldığını açıkladı.

Tedavi sürecinde zatürreye de yakalandığını belirten Ayrık, sağlık sorunları nedeniyle 8 Ağustos Bodrum, 12 Ağustos İstanbul ve 13 Ağustos Antalya gösterilerini ertelemek zorunda kaldığını duyurdu.

"KAYDIM, DÜŞTÜM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu, "Plan böyle değildi ama... 23 Temmuz akşamı ıslak ayakla cilalı parkeye bastım, kaydım, düştüm. Evet, yaptım bunu... Üç kaburgamdan ikisi çatlamış, biri de kırılmış. "Kendimi toparlar, gösterilere yetişirim" diye düşünürken üstüne bir de zatürre oldum. Meğer kaburga da öyle kolay toparlanmıyormuş. Kendi kendime havaya girmişim, neyse... Bu sebeple 8 Ağustos Bodrum, 12 Ağustos İstanbul ve 13 Ağustos Antalya gösterilerimizi ertelemek zorunda kaldık. Sizlerden biraz müsaade istiyorum. Anlayışınız ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Hepsi geçecek... Buluşup gülüşeceğiz" ifadelerini kullandı.