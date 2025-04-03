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        Haberler Magazin İlker İnanoğlu: Hem annemi hem babamı kaybettim - Magazin haberleri

        İlker İnanoğlu: Hem annemi hem babamı kaybettim

        Türker İnanoğlu'nun vefatının birinci yılında oğlu İlker İnanoğlu duygusal bir paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda annesi Filiz Akın'ı da kaybeden oyuncu, yaşadığı büyük acıyı takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 20:18 Güncelleme: 03.04.2025 - 20:18
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        "Hem annemi hem babamı kaybettim"
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        Türk sinemasının duayen ismi, 'Bay Sinema' olarak anılan Türker İnanoğlu, 87 yaşında yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmişti. Usta yapımcının vefatının üzerinden bir yıl geçti.

        Babasının kaybıyla sarsılan İlker İnanoğlu, geçtiğimiz 21 Mart’ta annesi Filiz Akın’ı da kaybederek büyük bir acı yaşadı. Hem annesini hem de babasını toprağa veren İnanoğlu, Türker İnanoğlu’nun ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşım yaptı.

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        "AYNI YIL İÇİNDE HEM ANNEMİ HEM DE BABAMI KAYBETTİM"

        Ünlü oyuncu, "Bir yıl olmuş bile babamı toprağa vereli. Aynı yıl içinde hem annemi hem de babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

        "ÖKSÜZLÜK BUYMUŞ MEĞERSE"

        İlker İnanoğlu, kısa bir süre önce annesi Filiz Akın’la birlikte bir fotoğraf paylaşarak, "Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?" sözleriyle duygularını dile getirmişti.

        Türker İnanoğlu ve Filiz Akın 1964 yılında evlendi. 1974 yılında boşandı.

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        #Türker İnanoğlu
        #İlker İnanoğlu
        #Filiz Akın
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