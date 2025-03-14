İlker Sünnili: Tanyeli hikâyenin başında bize mucize oldu Entübe edilen Tanyeli için eşi İlker Sünnili, üç hafta öncesine ait olan videoyu yayımladı; "Hikâyenin başında bize mucize, dost oldu. Rabbim de her daim yanımızda"

Habertürk Giriş: 14.03.2025 - 08:15 Güncelleme: 14.03.2025 - 09:07 facebook

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