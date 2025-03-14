İlker Sünnili: Tanyeli hikâyenin başında bize mucize oldu
Entübe edilen Tanyeli için eşi İlker Sünnili, üç hafta öncesine ait olan videoyu yayımladı; "Hikâyenin başında bize mucize, dost oldu. Rabbim de her daim yanımızda"
2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'nin durumunun ağırlaşmasının ardından entübe edildi. Solunum desteğine ihtiyaç duyan Tanyeli, önceki gün doktorların kararı ile entübe edilmişti.
İlker Sünnili, eşi Tanyeli'nin üç hafta öncesine ait görüntülerini yayımladı.
"HİKÂYENİN BAŞINDA BİZE DOST OLDU"
İlker Sünnili eşiyle birlikte kol kola hastane koridorlarında yürürken çektirdikleri videoyu "Hikâyenin başında bize mucize, dost oldu. Rabbim de her daim yanımızda. 3 hafta önce..." notuyla yayımladı.