İlkokul 1.sınıflar okula ne zaman başlayacak? MEB 2024 2025 İlkokul okul kayıt tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. İlkokul 1.sınıfların okula başlayacağı tarih belli oldu. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için daha erken düzenlenecek. Peki İlkokul 1.sınıflar okula ne zaman başlayacak? MEB 2024 2025 İlkokul okul kayıt tarihleri
Eylül ayına kısa bir zaman kala okulların açılacağı tarihe yönelik araştırmalar hız kazandı. Özellikle ilk kez okula başlayan 1. sınıf öğrencilerinin, geçtiğimiz yıllarda uygulanan "uyum haftası" kapsamında okullara erkenden başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Peki, 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?
İLKOKUL 1.SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.