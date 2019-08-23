İltihap sözcüğü nasıl yazılır? İltihap ne demek? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

İLTİHAP TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, iltihap şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bunun dışında kullanılan, "iltahap, iltihab, iltahab" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "iltihap"tır.

İLTİHAP NE DEMEK?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı "yangı" olan iltihap, Arapça kökenlidir.