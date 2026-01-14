Habertürk
        İlyas Öztürk: Bundan sonraki süreçte kendi ligimize odaklanacağız

        İlyas Öztürk: Bundan sonraki süreçte kendi ligimize odaklanacağız

        İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, 6-1'lik Trabzonspor mağlubiyetinin ardından, bundan sonraki süreçte lige odaklanacaklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 21:01 Güncelleme: 14.01.2026 - 21:01
        "Bundan sonra kendi ligimize odaklanacağız"
        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Trabzonspor’a 6-1 yenildi.

        "BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE KENDİ LİGİMİZE ODAKLANACAĞIZ"

        Müsabakanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan İstanbulspor'un teknik sorumlusu İlyas Öztürk, "İlk yarı biz istediğimiz gibi oynadık. Fakat ikinci yarı oyuncumuz atıldıktan sonra dengeler çok değişti. Kolay değil tabii, Trabzon’a karşı oynuyorsunuz. Direnç vermeye çalıştık, refleks vermeye çalıştık ama cezalı ve sakat oyuncularımız var. O yüzden tam bir kadro olarak çıkamadık. Bundan sonraki süreçte kendi ligimize odaklanacağız. Keçiörengücü maçına hazırlanıp devam edeceğiz. Trabzonspor’a da başarılar diliyorum" diye konuştu.

