TDK sözlüğüne göre imambayıldı kelimesinin anlamı ve yazılışı merak konusu oldu. İşte Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre imambayıldı yazılışı ve kelime anlamı

TDK'YA GÖRE İMAMBAYILDI NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "imambayıldı" birleşik yazılıyor.

Bazı kaynaklarda yer alan "imam bayıldı" şeklindeki kullanımlar yazım hatasıdır.

TDK sözlüğünde isim kategorisinde yer alan imambayıldı sözcüğünün anlamı ise şu:

isim, (ima'mbayıldı)

Bütün olarak kızartılmış ve ortası yarılmış patlıcanın içine soğan, sarımsak ve domatesli iç konularak yapılan zeytinyağlı yemek.