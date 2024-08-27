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        Haberler Gündem Teyit İmamlar okulda ders mi verecek? DMM'den açıklama

        İmamlar okulda ders mi verecek? DMM'den açıklama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "MEB'in adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptığı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Öğretmenler dışında kimsenin adabımuaşeret dersini okutması söz konusu değildir." denildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 16:59 Güncelleme: 27.08.2024 - 16:59
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        İmamlar okulda ders mi verecek?
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        Bazı basın yayın organlarında, MEB'in adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptığı iddiaları yer aldı.

        İddialara ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

        DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "MEB'in adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptığı" iddiasının yer aldığı belirtildi.

        İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Öğretmenlik alanları ders atama ve okutma esasları, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kurul kararı ile onaylanarak yayımlanmıştır. İlgili kurul kararına göre; adabımuaşeret dersi bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak bu dersle ilgili sertifikası olan tüm alan öğretmenleri tarafından okutulmaktadır. Dolayısıyla öğretmenler dışında kimsenin adabımuaşeret dersini okutması söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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        #MEB
        #İMAM
        #ders
        #adabımuaşeret
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