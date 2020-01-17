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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçim vaatlerinden birinin daha hayata geçireceklerini duyurdu. Başkan İmamoğlu, seçim dönemi vaadinin yer aldığı videoyla paylaştığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'BİR VAAT DAHA HAYATA GEÇİYOR...'

"Bir vaat daha hayata geçiyor... İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuğumuzun annelerinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesi, Sayıştay'ın olumlu görüşünün alınması kaydıyla meclis komisyonundan geçmiş ve sonrasında meclisimizden oybirliği ile kabul edilmiştir."

İMAMOĞLU SEÇİM DÖNEMİ NE DEMİŞTİ?

Başkan İmamoğlu, seçim dönemi konuya ilişkin vaadini şöyle dile getirmişti: "Çocuklar. Çok basit. 1 milyon 200 bin çocuk var; 0-4 yaş arası. Anne, evden çıkamıyor, seyahat edemiyor, doktora gidemiyor. Belki ulaşım onun için pahalı. Mesela soluk alacak, şehrin bir parkına gidecek, gidemiyor; imkanı yok. Bu koşulları düzelteceğiz. Bakın buradan duyuruyorum. 0-4 yaş arası çocuğu olan anneye, çocuğu doğduğu gün kartı verilecek. O annenin çocuğu 4 yaşına gelen kadar seyahati bedava olacak bu kentte."