        Haberler Gündem İmamoğlu davasının 24. duruşması sona erdi

        "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 24. duruşması sona erdi

        "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 92'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 24. duruşmasında bir kısım sanıkların savunmaları alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 21:51 Güncelleme:
        İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz savunma yaptı.

        Cumhuriyet savcısının "Capacity'in yöneticileri, avukatı ve mimarının rüşvet iddiaları var. Beyanları var. Ses kaydı var. Kayıtta isminiz geçmiyor ama sizinle ilgili anlatımları destekleyen beyanlar var. Rüşvet talep ettiğiniz söyleniyor. Rüşvet rakamları var. Ne söyleyeceksiniz?" sorusuna Akyüz "Rakamlar birbirini tutmuyor. 3 diyen var, 5 diyen var. Hepsi kurgu." şeklinde cevap verdi.

        Sanık Akyüz, savcının "Alışveriş merkezine 197 milyon lira ceza kesilmesi neye göre belirlendi?" sorusunu "Cezayı ben kesmiyorum ama baktım. Net inşaat alanını alarak hesaplamışlar." şeklinde cevapladı.

        Söz alan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, Akyüz'e "Siz CHP'lisiniz. Siyaset yapıyorsunuz, belediye meclis üyesisiniz. Sizinle birtakım irtibatlarımız var. Özel vasıflı mısınız? Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak ben size meşru, gayrimeşru veya herhangi bir konuda dolaylı veya direkt bir talimatım baskım olmuş mudur?" sorusunu yöneltti.

        Sanık Akyüz, buna ilişkin "Kesinlikle olmamıştır." ifadelerini kullandı.

        Duruşmada, Akyüz'ün avukatları da savunma yaptı.

        Tutuklu sanıklardan İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu ise Esenler ve Avcılar belediyelerinde çalıştıktan sonra Beylikdüzü Belediyesine geçtiğini anlattı.

        1 Eylül 2020'de ise İBB'ye geçtiğini aktaran Karaoğlu, belediyenin karar alındığı toplantılarda bulunmadığını ve torpille bir yerlere gelmediğini savundu.

        Kendisine iddianamede "Beylikdüzü ekibinden" denildiğini ancak kendisinin evlendiğinden beri Beylikdüzü'nde oturduğunu aktaran Karaoğlu, İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğünün işleyişini aktardı.

        Karaoğlu, "Kamuda yapılmış işler bir örgüt faaliyeti olarak kabul edilemez. İBB'de yaklaşık 100'den fazla müdür vardır. Ben de bunlardan bir tanesiyim." beyanında bulundu.

        Müdürlüğü yaptığı işlemlerde hiçbir eksiklik, ihmal veya yanlış bir durumun olmadığını savunan Karaoğlu, "Örgüt üyesi olduğum ileri sürülüyor. Kimseden talimat almadım. Örgüt üyesi değilim, talimatı ilgili yasadan aldım. Örgüt denilen yapılanma nedir? Açıkçası burada onu da anlamadım." diye konuştu.

        Duruşma, sanığın savunmasının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

