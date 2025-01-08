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        Haberler Gündem Politika İmamoğlu: 'Pışık' derim ona ben | Son dakika haberleri

        İmamoğlu: 'Pışık' derim ona ben

        İBB Başkanı İmamoğlu, "'Ben bir adım geri durayım, üç adım geriden izleyeyim. Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim.' 'Pışık.' derim ona ben. Öyle bir şey yok, öyle yağma yok. Ne partili Ekrem'i yedirir ne millet Ekrem'i yedirir. O kadar net." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 16:48 Güncelleme: 08.01.2025 - 16:53
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        İmamoğlu: 'Pışık' derim ona ben
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), İSKİ'nin atık su kaynaklı çevre kirliği ve altyapı eksikliklerinin önüne geçmek amacıyla Silivri'de projelendirdiği altyapı yatırımlarının temel atma töreni yapıldı.

        AA'da yer alan habere göre törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçmişte Silivri ile İstanbul'un genelinde can kayıplarına mal olan sel baskınlarının yaşandığını söyledi.

        İmamoğlu, projenin bitmesiyle çok kötü görüntülere sebep olan birçok hususun artık Silivri ve İstanbul'un da gündeminden kalktığını göreceklerini belirterek, hedeflerinin İstanbul'un her sokağında, mahallesinde sağlıklı ve güvenli bir altyapı inşası olduğunu kaydetti.

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        Amaçlarının vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Tüm bu yatırımlar, insanlarımıza getirdiğimiz bu hizmetler, Ekrem İmamoğlu mutlu olsun diye yapılmıyor. Hepsi, şehrimizin iyiliği ve geleceğimizin özellikle gelecek nesillerin mutluluğu için yapılıyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir hayata kavuşması için yapılıyor, İstanbulluların bu şehirde gönül rahatlığıyla yaşayabilmesi için yapılıyor." diye konuştu.

        "NE PARTİLİ EKREM'İ YEDİRİR NE MİLLET EKREM'İ YEDİRİR"

        Programda belediye başkanlarının da olduğunu aktaran İmamoğlu, "Her bir arkadaşım, 7/24 çalışacak. Her bir arkadaşım girmedik, gitmedik mahalle, ev bırakmayacak. Bu kadar net. Bunun başka bir yolu yok. 'Ben oturayım, ben arkama yaslanayım, Ekrem çalışsın, Bora çalışsın, biz iktidar olalım.' Öyle yağma yok, olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

        CHP'nin her bireyinin iktidar olma yolculuğunda amasız ve fakatsız hizmet edeceğini anlatan İmamoğlu, bunun başka yolu olmadığını söyledi.

        İmamoğlu, "'Ben bir adım geri durayım, üç adım geriden izleyeyim. Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim.' 'Pışık.' derim ona ben. Öyle bir şey yok, öyle yağma yok. Ne partili Ekrem'i yedirir ne millet Ekrem'i yedirir. O kadar net." ifadelerini kullandı.

        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ise güncel maliyeti 1 milyar 600 milyon lira olarak hesaplanan projeyle Silivri genelinde yetersiz kesite sahip, kullanım ömrünü tamamlamış veya eksik altyapılı bölgelerde, atık su kaynaklı çevre kirliliğini önlemek, birleşik sistem çalışan hatları ayrıştırmak, foseptikleri devre dışı bırakıp atık suları kesintisiz arıtma tesislerine aktarmak için 30 kilometre atık su kolektör ve şebeke kanalı yapılacağını kaydetti.

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