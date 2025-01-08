İmamoğlu: 'Pışık' derim ona ben

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), İSKİ'nin atık su kaynaklı çevre kirliği ve altyapı eksikliklerinin önüne geçmek amacıyla Silivri'de projelendirdiği altyapı yatırımlarının temel atma töreni yapıldı.

AA'da yer alan habere göre törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçmişte Silivri ile İstanbul'un genelinde can kayıplarına mal olan sel baskınlarının yaşandığını söyledi.

İmamoğlu, projenin bitmesiyle çok kötü görüntülere sebep olan birçok hususun artık Silivri ve İstanbul'un da gündeminden kalktığını göreceklerini belirterek, hedeflerinin İstanbul'un her sokağında, mahallesinde sağlıklı ve güvenli bir altyapı inşası olduğunu kaydetti. REKLAM Amaçlarının vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Tüm bu yatırımlar, insanlarımıza getirdiğimiz bu hizmetler, Ekrem İmamoğlu mutlu olsun diye yapılmıyor. Hepsi, şehrimizin iyiliği ve geleceğimizin özellikle gelecek nesillerin mutluluğu için yapılıyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir hayata kavuşması için yapılıyor, İstanbulluların bu şehirde gönül rahatlığıyla yaşayabilmesi için yapılıyor." diye konuştu.

"NE PARTİLİ EKREM'İ YEDİRİR NE MİLLET EKREM'İ YEDİRİR" Programda belediye başkanlarının da olduğunu aktaran İmamoğlu, "Her bir arkadaşım, 7/24 çalışacak. Her bir arkadaşım girmedik, gitmedik mahalle, ev bırakmayacak. Bu kadar net. Bunun başka bir yolu yok. 'Ben oturayım, ben arkama yaslanayım, Ekrem çalışsın, Bora çalışsın, biz iktidar olalım.' Öyle yağma yok, olmaz." değerlendirmesinde bulundu. CHP'nin her bireyinin iktidar olma yolculuğunda amasız ve fakatsız hizmet edeceğini anlatan İmamoğlu, bunun başka yolu olmadığını söyledi.