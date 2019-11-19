İstanbul'da ilk etabı 2007 yılında hizmete alınan metrobüs, 2012 yılında Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında 44 durakla iki yakayı birleştiren önemli bir toplu ulaşım hattı haline geldi. Açıldığı günden bu yana her geçen gün artan yolcu kapasitesi ile Megakent'in en önemli ulaşım hattı haline geldi. Son yıllarda ise duraklarda yaşanan izdihamlarla gündemden hiç düşmedi. Araçlarda da balık istifi yolculuk yapmak zorunda kalan yolcular da hattın yenilenmesi için sürekli yetkililere çağrıda bulundu.

ÇİFT KAPIYLA TERS YÖNE SON VERECEK

Özellikle son aylarda Altunizade durağında yaşanan izdihamın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),hattın yenilenmesi için yürüttükleri çalışmalar üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Ardından geçen ekim ayında hatta nefes aldıracağı düşünülen yeni metrobüs aracının test sürüşlerinin yapıldığı ortaya çıktı. İşte o yeni metrobüs aracının testine bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Yeni metrobüs aracı iki yönlü iniş biniş sağlayabilen çift kapıya sahip. 7 istasyonda bir taraftan yolcu inerken diğer taraftan yolcunun binebileceği iki yönlü iniş binişi yapılacak. Aracın bu özelliği yıllardır tartışılan ters yön sürüşe son verecek.

'HER YÖNÜYLE İHTİYAÇLARA GÖRE TASARLANMIŞ BİR ARAÇ'

Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü-Edirnekapı arasında gerçekleştirilen test sırasında yeni metrobüs aracında yaptığı açıklamada, metrobüs yoğunluğunu azaltmak için, yüksek kapasiteli yeni nesil yerli metrobüsü test ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Avantajlarıyla tasarlanmış bir metrobüs aracını deniyoruz. Alımını düşündüğümüz metrobüs aracı kapasitesi yüksek. Bazı duraklarda her iki yönlü iniş biniş sağlayabilen. Daha ferah araçlar. Dolayısıyla hem birikmeleri engelleyecek hem daha çok yolcuyu daha az araçla taşıyabilecek bir süreç tanımı var. Arkadaşlarım bir aya yakındır deneme sürüşleri yapıyorlar. Benimle de böyle bir test günü istediler. Bizde Beylikdüzü'nden Edirnekapı'ya kadar testimizi yapacağız. Aracın performansını beraber gözlemlemiş olacağız. Sürücü kabini daha güvenli. Her yönüyle ihtiyaçlara göre tasarlanmış bir araç tipi. Bu konu aslında gecikmiş bir yatırım. Hızlı davranmak istiyoruz. Enerji tüketim konusunda çalışmaları var arkadaşlarımızın. Temiz enerjiye yönelik” diye konuştu.

ÇİFT KÖRÜKLÜ, 290 YOLCU KAPASİTELİ

İstanbul'un toplu ulaşımında önemli bir yükü sırtlanan metrobüs hattında şu anda kullanılan araçlar 160-165 yolcu kapasiteli. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün test ettiği yeni metrobüsler ise 290 yolcu kapasitesine sahip. İran menşei araçlar Bursa'da Akai markası adı altında üretiliyor. Test edilen çift körüklü otobüsler dizel motorlu. Önümüzdeki aylarda elektrikli modellerin de üretilmesi hedefleniyor.