İmar barışı için başvurular e-devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak yapılıyor. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden takip edilebiliyor. 31 Aralık 2017’den önce yapılmış yapıları kapsayan imar affı için başvurular ne zamana kadar yapılacak? İmar affından kimler faydalanabilir? Ödemeler nasıl yapılır? İşte soruların cevabı...

İMAR AFFI BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

İmar barışı için başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından e-devlet imar barışı sayfası üzerinden kabul edilmeye devam ediyor. İmar barışından yararlanmak isteyen kişiler e-devlet üzerinden yapı kayıt belgesi başvuru formu doldurduktan sonra bakanlık bu formu inceleyerek onay veriyor ve ardından kişiye imar affı ücreti ve ödeme bilgilerinin yer aldığı kısa mesaj gönderiliyor.

İmar affı için son başvuru tarihi 31 Ekim 2018 olarak belirlenmişti ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu tarihi 1 yıl uzatma yetkisinin de elinde bulunduğu biliniyor. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki bu tarihin uzatılmayacağını açıklamıştı. Yeni Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Kurum ise henüz bu konu hakkında bir açıklamada bulunmadı. Yine de vatandaşlara elde ettikleri bu hakkı kaybetmemeleri adına mutlaka 31 Ekim tarihine yapı kayıt belgesi başvuru formu doldurmaları ve imar affı başvurusu işlemlerini tamamlamaları söyleniyor.

İMAR AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı ek inşaat alanları içeren tüm yapıları kapsayacak. İnşaat halindeki yapılarda 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla bitmiş kısımları için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartıyla yapı kayıt belgesi alabilecek.

Yapı kayıt belgesi verilen kısımların eksik inşaat işleri tamamlanabilecek. İmar barışından hazine arsası üzerinde yapısı olan kişilerde yararlanabilecek. Fakat bu kişilerin yapı kayıt belgesi aldıktan sonra arsayı da almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yapması gerekmektedir. Rayiç bedel üzerinden alınabilecek olan bu arsaların satış bedeli, en az yüzde 10’u peşin ödenmek üzere 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Yapılacak olan taksit tutarına ödeme tarihine kadar kanuni faiz oranının yarısı uygulanacak.

İMAR AFFI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İmar barışı için başvurular E-devlet üzerinden online olarak ya da bakanlık tarafından açıklanan lisanslı kurulular tarafından kabul edilecek. 8 Haziran Cuma günü başlayan başvurular Vatandaşlar ‘Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Formu’ aracılığıyla başvurularını yapacak. Başvuru formunda yapının sahibinin kimlik bilgileri ile yapının bilgilerinin yazılacağı bölümler bulunacak. Formda belirtilen yapı tipini seçerek arsa büyüklüğünü ve arsanın emlak vergisi rayiç değerini Maliye Bakanlığı’nın Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan öğrenerek beyan edecek.

Başvuruda bulunan kişiler 31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt bedellerini ödeyebilecek. Yapılacak başvuru için yapı maliyeti, arsa emlak değeri toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari yapılarda ise yüzde 5 olarak yatırılacak. İmar barışı ile konutu tapu kayıtlarında arsa olarak göründüğü için abonelik alamayan vatandaşlar cezaları iptal edilecek, elektrik, su, doğalgaz bağlantısı hemen yapılabilecek. Kayıt bedeli her bina ve yapıya göre değişiklik gösterecek. Ancak yüzde 3'ün tek tip olarak uygulanması öngörülüyor.

İMAR AFFI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Başvurularını tamamlayan kişiler kayıt sırasında verilen başvuru numarası ile paralarını Ziraat Bankası’na yatıracak. Ziraat Bankası'ndan ‘Başvuru numarası’ ile fatura öder gibi imar barışı ödemeleri kolaylıkla yapılabilecek. Başvuru sonrasında ödemelerini yapan kişilerin başvuru işlemleri tamamlanmış olacak.

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