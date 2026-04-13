        IMEI kayıt ücreti 2026: Yurt dışı telefonları ne zaman kapanacak? IMEI kayıt ücreti ne kadar?

        BTK'nın yurt dışından getirilen telefonların kayıt sürecine yönelik başlattığı yeni düzenlemede kritik bir aşamaya gelindi. 1 Ocak 2026 itibarıyla yapılan incelemelerde, aynı pasaport üzerine kayıtlı olmasına rağmen çift IMEI kullanılarak usulsüz şekilde aktif edildiği belirlenen ikinci telefonlar tek tek tespit edilmeye başlandı. Peki, yurt dışı telefonlar ne zaman kapanacak? IMEI kayıt ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 12:47
        1 Ocak 2026 itibarıyla çift IMEI suistimaline karşı harekete geçen BTK, yurt dışından getirilen kayıt dışı telefonların aşamalı olarak kapatılmasına hazırlanıyor. Yurt dışından telefon getiren bazı kullanıcıların, çift SIM özellikli cihazlardaki ikinci IMEI numarasını farklı cihazlarda kullanarak sistemi yanıltmaya çalıştığı tespit edildi. Üç yılda bir geçerli olan “tek pasaporta tek telefon” hakkı ve kullanıcıların yalnızca bir adet telefonu yurt içinde kullanabilme kuralına rağmen, bu yöntemle aynı anda birden fazla cihazın kayıtlı gibi gösterildiği ortaya çıkarıldı. Peki, yurt dışı telefonlar ne zaman kapanacak? IMEI kayıt ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde.

        YURT DIŞI TELEFONLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Usulsüzlük tespit edilen IMEI (Uluslararası Mobil Cihaz Kodu) numaralarına yıl başında SMS yoluyla bilgilendirme yapılırken, cihazların ilk aşamada 120 gün boyunca açık kalacağı bildirildi. Bu sürenin 1 Mayıs itibarıyla sona ereceği belirtildi. Süre sonunda kayıt ücreti ödenmemiş cihazların tamamen iletişime kapatılacağı ifade edildi.

        Öte yandan, çift SIM ve e-SIM destekli telefonlarda kullanılan “iki hatla kullanım süresini uzatma” yöntemi de bu düzenlemeyle birlikte sona ermiş olacak.

        IMEI KAYIT ÜCRETİ 2026 NE KADAR?

        BTK, vatandaşların telefonlarında *#06# tuşlamasıyla IMEI numarasını kontrol etmelerini ve e-Devlet üzerinden kayıt durumunu sorgulamalarını öneriyor. Cihazı kayıt dışı görünen kullanıcıların ise 2026 yılı için belirlenen 54 bin 258 TL’lik kayıt ücretini ödemeleri gerektiği belirtiliyor.

        IMEI kayıt işleminin ödeme aşamasını tamamlamak için genellikle şu adımlar izlenir:

        - e-Devlet hesabınıza TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

        - "Kayıtlı Cihazlarım ve Kayıt Hakkı Sorgulama" sekmesine gidin ve "IMEI Kaydet" seçeneğine tıklayın.

        - "Devam Et" butonuna tıkladıktan sonra, kayıt hakkınızın olup olmadığını kontrol edin.

        - Kendiniz veya çocuğunuz adına kayıt yapmak için uygun seçeneği seçin.

        - IMEI kodunu girin ve gerekli bilgileri doldurun.

        - Yurda giriş belgesi bilgilerini girerek devam edin.

        - Kayıt bilgilerinizi kontrol edin ve vergi ödeme işlemine geçin.

        - Maliye Bakanlığı İnternet Vergi Dairesi'ni seçerek ödeme yapın.

        - Ödeme onaylandıktan sonra e-Devlet'ten ödemeyi kontrol edin.

        - Kayıt tamamlandığında "IMEI Numarası Kayıtlı" bilgisini alacaksınız.

