        Haberler Ekonomi İş-Yaşam IMF'den Japonya açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        IMF'den Japonya açıklaması

        Uluslararası Para Fonu (IMF), Japonya'nın ekonomisinin, küresel şoklar karşısında etkileyici bir dayanıklılık gösterdiğini belirterek ülkede büyümenin bu yıl güçlü kalmasının beklendiğini ancak zayıflayan dış talep ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle büyüme hızının yüzde 0,8'e gerileyeceğinin öngörüldüğünü bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 10:15 Güncelleme:
        Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, Japonya ile 2026 yılı 4. madde konsültasyonunu tamamladı.

        Fondan yapılan açıklamada, "Japon ekonomisi küresel şoklar karşısında etkileyici bir dayanıklılık sergiledi ve üretim potansiyelin üzerinde büyüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Ülkede iç talebin güçlü seyrettiği ve işsizliğin düşük kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, yaklaşık 30 yıl süren sıfıra yakın enflasyon döneminin ardından, fiyat artışlarının 3,5 yılı aşkın süredir Japonya Merkez Bankasının (BoJ) hedefinin üzerinde seyrettiği anımsatıldı.

        Açıklamada, nominal ücretlerin tarihsel olarak güçlü bir hızla arttığı, yüksek enflasyonun hanehalkı alım gücünü aşındırması nedeniyle yaşam maliyetine ilişkin kalıcı endişelerin bulunduğu kaydedildi.

        Japonya ekonomisine dair büyüme beklentilerine yer verilen açıklamada, "Büyümenin 2026'da güçlü seyrini koruması, ancak zayıflayan dış talep ve Orta Doğu'daki çatışmanın etkisi nedeniyle yüzde 0,8'e yavaşlaması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, özel yatırımların ve tüketimin güçlü kalmasının beklendiği, enflasyondaki yavaşlama ve iş gücü kıtlığının sürmesiyle reel ücretlerde görülecek kademeli artışın özellikle tüketimi destekleyeceği belirtildi.

        "KADEMELİ FAİZ ARTIRIMLARI SÜRDÜRÜLMELİ"

        Şubat ayında yıllık yüzde 1,3 olan enflasyonun, bu yıl yükselmesinin, ardından 2027'de BoJ'un hedefine yaklaşmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, görünüme ve enflasyona yönelik risklerin genel olarak dengeli olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, 2035'ten itibaren ülkenin borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının artmasının beklendiği, bu oranı kararlı biçimde aşağı yönlü bir patikada tutacak bir planı da içeren ihtiyatlı mali politikaların gerekli olduğu vurgulandı.

        Para politikasındaki gevşemenin uygun şekilde geri çekildiği kaydedilen açıklamada, "Politika faizini nötr bir seviyeye doğru taşımak için kademeli faiz artırımları sürdürülmeli." değerlendirmesi yapıldı.

        "MALİ AYARLAMALAR GEREKLİ"

        IMF İcra Direktörleri Kurulunun değerlendirmelerine de yer verilen açıklamada, şöyle devam edildi:

        "Direktörler Orta Doğu'daki savaşın görünüm açısından önemli yeni riskler oluşturduğu konusunda mutabık kaldı. İleriye dönük olarak, mali tamponların yeniden güçlendirilmesinin sürdürülmesi, para politikasının normalleştirilmesine devam edilmesi ve sürdürülebilir reel ücret artışlarını desteklemek amacıyla iş gücü piyasası reformlarının ilerletilmesi gerektiğini vurguladılar."

        Açıklamada, direktörlerin yakın vadede daha nötr bir mali duruşun ve orta vadede büyüme dostu mali ayarlamaların gerekliliği konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.

        Japonya ekonomisine ilişkin tahminlere de yer verilen açıklamada, ülke ekonomisinin gelecek yıl yüzde 0,6 büyümesinin beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, ülkede enflasyonun bu yıl yüzde 1,9 ve gelecek yıl yüzde 2,1 olacağının öngörüldüğü aktarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Pusudan çıkan korkunç gerçek!

        Kocaeli'de pusu kurup kardeşi Çetin Kaya'yı öldüren Sedat Kaya'nın, 31 yıl önce de babası Cemal Kaya'yı öldürdüğü ortaya çıktı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "ABD İran'a 48 saatlik ateşkes önerdi" iddiası
        "ABD İran'a 48 saatlik ateşkes önerdi" iddiası
        Sebze ve meyvede fahiş fiyatlara dev ceza
        Sebze ve meyvede fahiş fiyatlara dev ceza
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        Ağabeyi ile yeğenini öldürmüştü! Kanlı düğünde ceza belli oldu!
        Ağabeyi ile yeğenini öldürmüştü! Kanlı düğünde ceza belli oldu!
        Emekli çalışanın primleri ne oluyor?
        Emekli çalışanın primleri ne oluyor?
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kaptan formayı giydirdi
        Kaptan formayı giydirdi
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Marketler ne alacağınızı sizden önce biliyor!
        Marketler ne alacağınızı sizden önce biliyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Meteoroloji saat verdi! 21 kent için "sarı" alarm! Tüm bölgeler yağışlı!
        Meteoroloji saat verdi! 21 kent için "sarı" alarm! Tüm bölgeler yağışlı!
        İFF’de seyretmek istediğim 10 film
        İFF’de seyretmek istediğim 10 film
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!
        NYT: Rusya, Çin ve Fransa karşı çıktı
        NYT: Rusya, Çin ve Fransa karşı çıktı
        İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki yolu!
        İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki yolu!
        Dünya'nın yeni görüntülerini çektiler
        Dünya'nın yeni görüntülerini çektiler
        "Tetik işleriniz yapılır, mekan kurşunlanır!" İlan da fiyat da verdiler!
        "Tetik işleriniz yapılır, mekan kurşunlanır!" İlan da fiyat da verdiler!