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        Haberler Ekonomi Para IMF: Küresel ekonomi savaşın getirdiği şoklara şimdilik dayanıyor

        IMF Başkanı Georgieva, küresel ekonominin savaş şokuna şimdilik dayandığını belirtti

        Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Orta Doğu'daki savaşın üzerinden üç aydan fazla zaman geçmesine rağmen küresel ekonominin dayanıklılığını koruduğunu belirterek, emtia fiyatları, enflasyon ve enflasyon beklentileri ile finansal koşulların etkilendiğini ancak henüz küresel bir yavaşlamaya işaret etmediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 20:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        IMF: Küresel ekonomi savaşın getirdiği şoklara şimdilik dayanıyor

        IMF, Kristalina Georgieva tarafından kaleme alınan "Küresel Ekonomi Savaş Şokuna Dayanıyor - Şimdilik" başlıklı blog yazısını yayımladı.

        Georgieva, yazıda, "Orta Doğu'daki savaşın başlamasının üzerinden 3 aydan fazla süre geçerken küresel ekonomi dayanıklılığını koruyor gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Emtia fiyatları, enflasyon ve enflasyon beklentileri ile finansal koşulların etkilendiğine işaret eden Georgieva, ancak bu etkilerin henüz küresel bir yavaşlamaya işaret edecek düzeyde olmadığını aktardı.

        Georgieva, dünyanın en büyük ekonomileri ABD ve Çin'de güçlü bir ekonomik ivme gördüklerini kaydetti.

        "Belirsizlik ve riskler yüksek seyretmeye devam ediyor"

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        Genel olarak dayanıklılık gösteren küresel tablonun önemli eşitsizlikleri gizlediğini belirten Georgieva, gelişmiş ekonomiler arasında bile bazı ülkeler ve toplulukların daha ağır darbe aldığını, Afrika'da ise olumsuz etkilerin daha belirgin olduğunu ifade etti.

        Georgieva, "Hürmüz Boğazı'nın uzun süreli kapanması ve çatışmalar nedeniyle Orta Doğu'daki altyapının zarar görmesiyle birlikte belirsizlik ve riskler yüksek seyretmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

        IMF Başkanı Georgieva, 8 Temmuz'da yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünümü raporunun güncellemesinde küresel tabloya ilişkin güncel bir analiz sunacakları aktardı.

        "Pazar günü açıklanan ateşkes memnuniyet verici"

        Enerji arz şokunun süresi ve yoğunluğunun büyük önem taşıdığını vurgulayan Georgieva, "Ne kadar çabuk çözülürse o kadar iyi, özellikle de altyapıda meydana gelen ciddi hasar dikkate alındığında arzın toparlanması zaman alacağı için, pazar günü açıklanan ateşkes memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

        Georgieva, çatışma veya aksaklıkların yoğunlaşması halinde bunun küresel büyüme için "açık bir risk" olduğunu belirterek, süregelen yüksek belirsizlik nedeniyle tüm politika yapıcıların çevik ve disiplinli olmaları gerektiğini kaydetti.

        Şu aşamada üye ülkelerin çoğunun finansal destekten ziyade net ve açık bir politika rehberliği talep ettiğini ifade eden Georgieva, buna uygun olarak özel olarak hazırlanmış politika tavsiyeleri ve kapasite geliştirme desteği sunduklarını, finansal desteğe ihtiyaç duyan ülkeler için de devreye girdiklerini aktardı.

        Georgieva, "Küresel ekonominin şoku şu ana kadar göğüsleyebilmiş olması güven verici, ancak rehavete kapılmaya neden olmamalı. IMF yüksek alarm halinde olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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