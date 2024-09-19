Immobile ve Santarelli'ye mükemmeliyet ödülü

İtalya’nın başkenti Roma’da 21 Ekim tarihinde yapılan Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni için geri sayım sürüyor. İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen törenin hazırlıkları için tüm ekip ve jüri heyeti çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar neticesinde onur konuğu olarak davet edilerek 'mükemmeliyet ödülü' takdim edilecek isimler de netlik kazanıyor. Akdeniz Gazeteciler Derneği’nin projesi olan ödül töreni, yaptıkları işlerle uluslararası alanda başarılı olan, barışa, dostluğa, kültüre, sanata ve spora katkıda bulunan, alanının en prestijli isimlerini taçlandıracak.

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İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI) ve Avrupa Spor Yazarları Derneği (AIPS) katkılarıyla düzenlenen tören Roma’nın simge yapılarından biri olan Palazzo Valentini yani Valentini Sarayı'nda yapılacak.