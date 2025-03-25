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        Haberler Spor Transfer Immobile'ye İtalya'dan iki talip! - Futbol Haberleri

        Immobile'ye İtalya'dan iki talip!

        Beşiktaş'ta son dönemde performansı eleştirilen isimlerden olan Ciro Immobile'ye İtalya'dan taliplerin olduğu ileri sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 11:40 Güncelleme: 25.03.2025 - 11:40
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        İtalyan basınında çıkan haberlere göre; tecrübeli oyuncunun Türkiye'den ayrılmak ve kariyerini kendi ülkesinde sonlandırmak istediği ifade edildi.

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        İtalya Serie A'dan 2 takımın Immobile için devrede olduğu belirtilen haberlerde Napoli ve Atalanta'nın yıldız ismi kadrolarına katmak için yarıştığı yazıldı.

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        Napoli'nin teknik direktörü Antonio Conte, Romelu Lukaku'ya yedek olabilecek bir forvet olarak Immobile'yi gündemine aldığı belirtilirken Gasperini yönetimindeki Atalanta'nın ise Scamacca'dan istediği verimi alamadığı için tecrübeli forveti transfer listesine dahil ettiği vurgulandı.

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        Beşiktaş formasıyla bu sezon 33 maçta forma giyen İtalyan yıldız, 15 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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