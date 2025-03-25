Immobile'ye İtalya'dan iki talip!
Beşiktaş'ta son dönemde performansı eleştirilen isimlerden olan Ciro Immobile'ye İtalya'dan taliplerin olduğu ileri sürüldü.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; tecrübeli oyuncunun Türkiye'den ayrılmak ve kariyerini kendi ülkesinde sonlandırmak istediği ifade edildi.
İtalya Serie A'dan 2 takımın Immobile için devrede olduğu belirtilen haberlerde Napoli ve Atalanta'nın yıldız ismi kadrolarına katmak için yarıştığı yazıldı.
Napoli'nin teknik direktörü Antonio Conte, Romelu Lukaku'ya yedek olabilecek bir forvet olarak Immobile'yi gündemine aldığı belirtilirken Gasperini yönetimindeki Atalanta'nın ise Scamacca'dan istediği verimi alamadığı için tecrübeli forveti transfer listesine dahil ettiği vurgulandı.