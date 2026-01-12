Habertürk
        Haberler Gündem Güncel 'İmza karşılığında elden maddi destek' iddiasına yalanlama | Son dakika haberleri

        'İmza karşılığında elden maddi destek' iddiasına yalanlama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kamu kurumlarının kıyafetlerini taklit eden kişilerin vatandaşlara imza karşılığında elden maddi destek verdiği iddialarına ilişkin, "Hiçbir nakdi sosyal yardım veya destek ödemesi imza karşılığı kapıdan ya da elden yapılmamaktadır. Bu süreçler, ilgili kurumlar tarafından şeffaf, kayıtlı ve resmi sistemler üzerinden yürütülmektedir." uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 21:51 Güncelleme: 12.01.2026 - 21:51
        'İmza karşılığında elden maddi destek' iddiasına yalanlama
        DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında da yer alan, kamu kurumlarının kıyafetlerini taklit eden kişilerin vatandaşlara imza karşılığında elden maddi destek verdiği iddialarının dolandırıcılık girişimi olduğu belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hiçbir nakdi sosyal yardım veya destek ödemesi imza karşılığı kapıdan ya da elden yapılmamaktadır. Bu süreçler, ilgili kurumlar tarafından şeffaf, kayıtlı ve resmi sistemler üzerinden yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları, şüpheli durumlarda derhal 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmeleri önemle rica olunur."

