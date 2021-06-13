HABERTURK.COM

Empati toplumsal duyarlılık ve farkındalık Derneği EMFADER, 2 eylülün Dünya Empati Günü olması için imza kampanyası başlattı. EMFADER'in kurucu başkanı Taha Eyyüp Siyahhan yaptığı açıklamada "Dernek olarak 2 Eylül'de Bodrum'da dünya empati gününü ilan edeceğiz ve topladığımız 1 milyon imzayı Birleşmiş Milletler'e sunacağız" dedi.

2 Eylül'de Suriye Savaşı'ndan kaçan ve cansız bedeni Bodrum kıyılarına vuran Aylan Bebek'in öyküsünden ilham alarak bugünün dünya empati günü olması kararını aldıklarını belirten Taha Eyüp Siyahhan, tüm dünyayı bu kampanyaya destek olmaya davet etti. Dünya Empati Günleri kapsamında Bodrum ve Antalya'da 'Empati ve İnsanlık Zirvesi 'Empati Oyunları Engelli Başarı Zirvesi' düzenlenip 'Empati Ödülleri' verilecek. Diyarbakır'da 8 kişinin ödül alacağı etkinlik, 4 Eylül'de Antalya da yapılacak.