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Şubeye gitmeden kredi ve kredi kartı verilecek

Torba yasa ile vatandaşlar bankaya gidip ıslak imza atmadan dijital kanallar ile veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek diğer yöntemlerle kredi alması, kredi ötelemesi, kredi kartı sahibi olması imkanı getiriliyor. Böylelikle, bankalar ile müşteriler arasında ilk defa sözleşme ilişkisi kurulması esnasında bankaların potansiyel müşterilerle yüzyüze gelme ihtiyacının ortadan kaldırılması ve sürecin dijital ortamda başlayıp dijital ortamda sonlanmasının önünün açılacak. Esnaf ve sanatlarlara oda kayıt ücreti asgari ücretin onda biri yerine yirmide biri olacak. Şirketlerin kar payı dağıtımı da net karın yüzde 25'Iini geçmeyecek. Rahim Ak'ın yazısı

kredi kartı

Görüş alınmak için sivil toplum kuruluşlarına gönderilen yeni torba yasa, vatandaşın ve şirketlerin bankalara gitmeden kredi kullanılmasını, kredi yenilemesini ve kredi kartı edinmesi sağlayacak. Yeni düzenlemeyle COVID-19 salgını nedeniyle müşterilerin şubelere gitmeksizin bankalar ile uzaktan sözleşme ilişkisinin kurulabilmesi için düzenleme yapılıyor. Bu kapsamda, sözleşmelerin yazılı olarak veya uzaktan iletişim araçlarıyla mesafeli olarak ya da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek diğer yöntemler yoluyla kurulabilmesi öngörülüyor. Böylelikle, eğer tasarı yasalaşırsa bankalar ile müşteriler arasında ilk defa sözleşme ilişkisi kurarken yüzyüze görüşme ve ıslak imza yerine süreç dijital ortamda başlayıp dijital ortamda sonlanacak.

KREDİ KARTI İÇİN DE AYNI YÖNTEM

Düzenlemenin bankacılığı ilişkin ikinci en önemli düzenlemesi kredi kartıyla ilgili. Bu kapsamda, sözleşmelerin yazılı olarak veya uzaktan iletişim araçlarıyla mesafeli olarak ya da yine BDDK'nın belirleyeceği diğer dijital yöntemler yoluyla kurulabilmesi isteniyor. Böylelikle, bankalar ile müşteriler arasında kredi kartı sözleşme ilişkisi uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla mesafeli olarak da kurulabilecek ve fiziki belge ve ıslak imza kullanılmadan Kurulun yazılı şeklin yerine geçeceğini belirlediği günün teknolojisine uygun diğer yöntemler devreye girecek. 

 

TÜKETİCİ HAKLARI DA KORUNUYOR

Diğer taraftan, bankalarca tüketicilerle yapılan sözleşmelerde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerinin dikkate alınmasının halihazırda bir zorunluluk olduğu ve bu madde ile Kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ilave yöntemlere de yer verildiği dikkate alınarak, söz konusu kanun hükümlerinin saklı tutulması ifadesi madde metninden çıkarılıyor. 

Zaten Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 11. Kalkınma Planında ve 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı tedbirleri arasında (248.7 numaralı tedbir),finansal kuruluşların müşterileri ile yaptıkları işlemlerde fiziki belge ve ıslak imza kullanımının azaltılmasına yönelik düzenlemeler yapılması amaçlanıyordu. Bu çerçevede, söz konusu düzenleme değişiklikleri ile muhtelif aksaklıkların giderilmesi ve uzaktan iletişim yöntemleri de dahil olmak üzere günün teknolojisine uygun yöntemlerle sözleşme ilişkisinin kurulabilmesine imkan sağlanması amaçlanıyor.

 

ESNAFIN AİDATI YARIYA İNDİ

Torba kanunda ayrıca Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid-19 salgını nedeniyle, ticaret gemilerine düzenlenen ve 11/3/2020 tarihinden itibaren süresi dolan denize elverişlilik belgelerinin süresi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay uzatıldı. Bu süre salgının devam etmesi durumunda Bakanlıkça uzatılabilecek. Esnaf ve sanatkârlara oda kayıt ücreti asgari ücretin onda biri yerine yirmide biri olacak. Yani 464 lira yerine 234 lira olacak. Ayrıca şirketlerin kar payı dağıtımı da net karın yüzde 25'ini geçmeyecek.

 

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