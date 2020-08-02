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37. Olağan Kurultayı'nı yapan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, 6'ncı kez Genel Başkan seçildi. Kılıçdaroğlu'nun "En düzenli kurultay" olarak tanımladığı süreç geride kaldı ancak yeni parti söylentileri CHP kulislerini hareketlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun karşısına iki kez aday olarak çıkan, 24 Haziran 2018 seçiminde de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, parti kuracağı yönündeki iddialara sosyal medya hesabından açıklık getirdi.

"KARAR ALDIĞIMDA AÇIKLARIM"

Muharrem İnce yaptığı açıklamada, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar" dedi.