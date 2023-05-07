İnce: Memleketi düşünüyorum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika İnce: Memleketi düşünüyorum
ABONE OL

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İstanbul'da konuştu

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, memleketi düşündüğünü belirterek "Eğer siz de koltuklarınızı düşünmüyorsanız Davutoğlu'yla Babacan'ı at oradan. Sayın Akşener'i de cumhurbaşkanı yardımcısı yap. Ben hiçbir şey istemeden destekleyeceğim. Cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum, bakanlık istemiyorum, makam istemiyorum, para pul istemiyorum." dedi

İnce: Memleketi düşünüyorum
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İnce, İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Bahçelievler'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Gaziosmanpaşa'da esnafı selamlayan İnce ardından vatandaşlara seslendi.

İnce, bu seçimlerde "Meclis'te bir tehlike olduğunu" ifade ederek "Bir; HDP var. İki; AK Parti'nin içinde cumhuriyetle, Atatürk'le problemli olanlar var. Üç; CHP listelerinde 77 kişi var, Gelecek'li, Saadet'li, DEVA'lı. Pazar günü seçildiklerinde pazartesi günü nereye gidecekleri belli değil. CHP'den ayrılacakları kesin. Yani o Meclis'te parmakların nereye kalkacağını kimse bilmiyor. Onun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir sigorta lazım, sigorta. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Atatürkçü, cumhuriyetçi, yurtsever, Kuvayımilliye ruhundan gelen bir parti lazım." ifadesini kullandı.

İnce, bu dönem parlamentosunda Türkiye'nin, geleceğin, çocukların Memleket Partisi'ne ihtiyacı olduğunu dile getirerek partisinin mutlaka Meclis'te olması gerektiğini belirtti.

"SİZDEN 3 KİŞİYİ İKNA ETMENİZİ İSTİYORUM"

Genelde gittiği yerlerde kendisini gençlerin karşıladığını söyleyen İnce, "Sizden 3 kişiyi ikna etmenizi istiyorum. Söz mü? Anneniz, babanız, halanız, teyzeniz, amcanız, dayınız... Bu Meclis'te Memleket Partisi mutlaka olmalı. Çünkü o parmakların nereye kalkacağını kimse gösteremez. FETÖ'cüler var, PKK yancıları var, Hizbullahçılar var, hepsi var. Sizler bunu düşünmelisiniz." diye konuştu.

İnce, bu sırada konuşan bir kişiye, "Ben konuşuyorum bir dur dinle. Seni dinlemeye gelmediler, beni dinlemeye geldiler." diye seslendi. Söz konusu kişinin "Sana para verdim." demesi üzerine İnce, "Seni kim gönderdi, parayla mı gönderdiler yoksa?" diyerek konuşmasına devam etti. Partililerin konuşan kişiye tepki göstermesi üzerine İnce, "Olacak olacak boş verin. Bu aralar tehdit edilenler de olur, zengin edilenler de." şeklinde konuştu.

Türkiye'de 21 yıllık bir iktidar olduğunu ifade eden İnce, bu 21 yılın 18 yılında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da bulunduğunu söyledi.

Buradaki programın ardından Bayrampaşa Demirkapı Caddesi'nde yürüyen İnce, vatandaşlar ve halkı selamlarken partililer kendisine eşlik etti.

İnce, ayrıca partisinin Bahçelievler ilçe binasının önünde de seçim otobüsünden vatandaşlara hitap etti.

Artık Atatürkçülerin de partisinin olduğunu belirten İnce, "21 yıldır Türkiye'yi yöneten Erdoğan gitmelidir. Merkez Bankasının kasasını boşaltan, tarımı bitiren, gençleri umutsuzluğa sürükleyen, emeklileri geçindirmeyen, Türkiye'nin sokaklarını Suriyelilerle dolduran, toplumu ayrıştıran, yargıyı çökerten, üniversiteleri susturan, milletin fakirleştiren Erdoğan gitmelidir. Ama Erdoğan'ın alternatifi Erdoğan'ın eskileri değildir." diye konuştu.

"ERDOĞAN DA ÇEKİLSİN, KILIÇDAROĞLU TEK BAŞINA GİTSİN"

Kendisine "Çekil." dendiğini aktaran İnce, "Ne demek çekil? 'Kenara git.' A seçeneği mi, B seçeneği mi? Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? C diyemez miyiz? Yasak mı C demek? Demokratik bir hak. İlkokul çocuklarına bile A, B, C, D diye soruyorlar, millete iki seçenek. Herkes çekilecek. Bence Erdoğan da çekilsin, Kılıçdaroğlu tek başına gitsin." dedi.

Muharrem İnce bir talebinin olmadığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Ben memleketi düşünüyorum. Eğer siz de koltuklarınızı düşünmüyorsanız Davutoğlu'yla Babacan'ı at oradan. Sayın Akşener'i de cumhurbaşkanı yardımcısı yap. Ben hiçbir şey istemeden destekleyeceğim. Cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum, bakanlık istemiyorum, makam istemiyorum, para pul istemiyorum. Alın size bir teklif ama yapamazlar sıfır oyla her şeyi alıyorlar."

CHP'lilere seslenen İnce, şu anda listelerinde 77 kişinin bulunduğunu ifade ederek "DEVA'lı, Gelecek'li, Saadet'li 77 kişi. Bunların ellisi altmışı seçilecek senin oyunla. Altı oka bastığın oyla Saadet'li, DEVA'lı." dedi.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: Türk milletine bir seçenek sunduk
GÜNDEM "Türk milletine bir seçenek sunduk"
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildekiler için kurtarma çalışması başlatıldı - Güncel Haberler
GÜNDEM Otomobil sulama kanalına uçtu
2023 DGS BAŞVURU tarihi: DGS başvuruları başladı mı, ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Dikey Geçiş Sınavı tarihleri belli oldu mu?
GÜNDEM 2023 DGS başvuru tarihleri
KPSS BAŞVURU ve SINAV tarihleri 2023: ÖSYM ile KPSS başvurular başladı mı, ne zaman yapılacak? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman?
GÜNDEM 2023 KPSS başvuru ve sınav tarihleri
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidebilirim? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne metro, minibüs, İETT, marmaray ve metrobüs ile nasıl gidlir?
GÜNDEM Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir?
7 Mayıs Pazar 2023 İstanbul'da trafiğe kapalı yollar, güzergahlar hangileri? Pazar günü trafiğe açık ve kapalı olan yollar ve köprüler nereler?
GÜNDEM 7 Mayıs günü İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı!
Emekli zammında 4 aylık enflasyon oranı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, emekli zammı ne zaman hesaplara yatacak? Enflasyon farkı ile emekli maaşı hesaplama
GÜNDEM Emekli zammında 4 aylık enflasyon oranı belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi ilçede olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük İstanbul mitingine nasıl gidilir?
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingi ne zaman?
Millet İttifakı ile Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu büyük İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? Millet İttifakı Maltepe mitinginde kaç kişi var? İşte liderlerin açıklamaları
GÜNDEM İstanbul Maltepe mitingine kaç kişi katıldı?
Esnaf prim gün sayısı düştü mü, Bağ-Kur prim ödeme gün sayısı kaç oldu, prim sayısı eşitlendi mi, kimleri kapsayacak, şartları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken emeklilik açıklaması!
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken emeklilik açıklaması!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.