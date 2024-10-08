İncel akımı 4 Ekim Cuma günü İstanbul'da yaşanan kan donduran vahşet sonrası gündeme geldi. Semih Çelik, yarım saat arayla 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i öldürdükten sonra surlardan atlayarak intihar etti. Yapılan araştırmalarda sur canisinin 'İncel' olarak adlandırılan kişilerle mesajlaşmaları ortaya çıktı. Bu gelişme sonrası 81 İl Emniyet Müdürlüğü’nün siber devriye ekipleri, incel akımı başta olmak üzere cinsel ya da şiddet ve ırkçılık içerikli yayın ve paylaşım yapan hesap ve siteler için harekete geçti. Peki, İncel ne demek, kime denir? İşte, İncel akımı hakkında detaylar…