İnci Taneleri dizisi 25 Ocak akşamı Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Dizinin oyuncu kadrosu arasında Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan bulunuyor. Projede Yılmaz Erdoğan hem senarist hem de baş rol karakter Azem Yücedağ olarak seyirci karşısına çıkacak.

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YILMAZ ERDOĞAN'IN PROJELERİ NELERDİR?

"Bir Demet Tiyatro" adlı televizyon programı ile milyonlarca izleyiciye ulaşan sanatçı, tiyatro alanındaki yetenekleriyle öne çıktı. Aynı zamanda, Türk sinemasına yön veren projelerde yer alarak, "Vizontele", "G.O.R.A", "Organize İşler" gibi filmlerde hem oyuncu, hem senarist, hem de yönetmen olarak başarı elde etti.