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        Haberler Bilgi Magazin İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu, neden yok? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 23 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı

        İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? 23 Ocak Kanal D yayın akışı

        Kanal D'nin BKM imzalı dizisi İnci Taneleri, Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Dram türündeki dizinin 30. bölümü merakla bekleniyor. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın faciasının ardından 1 günlük milli yas ilan edildi. İki gün boyunca dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Yayın günü olması sebebiyle ''İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu?'' soruları yanıt aramaya başladı. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 23 Ocak Kanal D yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 15:42 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:57
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        İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu soruları gündemdeki yerini aldı. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yaşanan yangın faciasının ardından 1 günlük milli yas ilan edildi. Dizilerin yeni bölümleri iki gün boyunca ekrana gelmedi. Gözler ise İnci Taneleri 30. bölüm tarihi için 23 Ocak 2025 Kanal D yayın akışına çevrildi. Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem Yücedağ’ın hayata tutunma hikayesini konu alan dizinin yeni bölümü Kanal D yayın akışında yer almadı. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün var mı? İşte detaylar.

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        İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

        23 Ocak 2025 Kanal D yayın akışına göre İnci Taneleri dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

        Dizi, tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

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        Dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        ''Kartalkaya’da yaşanan yangın felaketi nedeniyle, bu akşam İnci Taneleri'nin yeni bölümü yayınlanmayacaktır.

        Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.''

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        İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        İnci Taneleri 30. bölüm tarihi hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Dizinin yeni bölümünün 30 Ocak Perşembe akşamı yayınlanması bekleniyor.

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        İNCİ TANELERİ 29. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem Yücedağ’ın hayata tutunma hikayesini konu alan dizinin 29. bölüm özeti şöyle

        Piraye, Dilber ve Yıldız’ın zor yaşamını yakından görmüşken onlara yardım etmek konusunda artık daha kararlıdır.

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        Nehir ile Arcan evliliklerini kurtarmaya çalışsa da el ele çıkmaya çalıştıkları karanlığa doğru son sürat gidiyorlardır.

        Cihan ise bu sefer özgürlüğü ile sınanan taraf olacaktır.

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        Bir yandan çocuklarının savrulmasını önlemeye çalışırken diğer yandan kendisine ulaşmaya çalışan gizemli kadının kim olduğunu öğrenen Azem, geçmişle yüz yüze gelmeye hiç olmadığı kadar yakındır artık.

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        BKM imzalı “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” dizisinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, İrem Çıray, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

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        23 OCAK 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:15 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 İnci Taneleri (tekrar)

        00:15 Annem Ankara

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