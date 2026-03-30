İnci Türkay: Kolay pes etmem

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre, İnci Türkay, Jennifer Tremblay'in ödüllü tek kişilik oyunu 'Liste' ile Zorlu PSM sahnesinde seyirciyle buluştu.

Oyun öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnci Türkay, İstanbul’da sahneye çıkmanın büyük heyecanını yaşadığını belirtti. Projeyi bizzat yazarıyla tanışarak aldığını ve prodüksiyon sürecinde de aktif rol üstlendiğini ifade eden oyuncu, şunları söyledi: Yurt dışında birçok yerde sahnem oldu, şimdi sıra İstanbul’da. Çok heyecanlıyım. Sevdiğim dostlarım da yanımda olacak, çok mutluyum. Oyunculuk genel olarak zor. Tek kişilik ya da grup oyunu diye ayıramam; ikisi de ayrı ayrı zor ama çok güzel bir duygu.

'LİSTE'NİN ALDIĞI ÖDÜLLER 'Liste' tiyatro oyunu, Governor General's Literary Award, Prix Michel-Tremblay ve Laurentian Bank Playwright's Award gibi ödüller aldı.

REKLAM

"TEMİZLİK HASTASIYIM"

Hayat felsefesine ve günlük yaşamına dair de samimi açıklamalarda bulunan Türkay, zorluklar karşısında kolay pes etmediğini vurgulayarak, "Sorunlarla genelde boğuşurum, kolay pes etmem. Evde de öyleyimdir; temizlik hastasıyım, temizliğimi kendim yaparım. Bayramı da evde ailemle geçirdim" diye konuştu. Oyuncu ayrıca yakında vizyona girecek olan 'Sihirli Annem Periler Okulu' filmi için de oldukça heyecanlı olduğunu sözlerine ekledi.

İnci Türkay'ın performansını izlemeye gelen ünlü isimler, oyun sonrasında duygularını ve gündemdeki konuları basın mensuplarıyla paylaştı.

"SOKAĞA ÇIKAMAZDIM"

Oyunu izlemeye gelenler arasında Zuhal Topal da vardı. Oyun sırasında duygulandığını belirten Topal, "İçeride çok ağladım, çok etkileyici bir oyun. İnci’ye destek olmak için buradayım" dedi. Topal, son günlerde Bircan Bali'nin kendi kıyafetiyle ilgili yorumlarına da yanıt verdi. Zuhal Topal, "Sevenlerim o kadar güzel cevaplar verdi ki benim bir şey dememe gerek yok. Ben o tip insanları muhatap almam. O tarz yorumlar için bir altyapı gerekir. Bana yazılsaydı sokağa çıkamazdım" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"KOMEDİ DİZİLERİNE İHTİYAÇ VAR"

İzleyiciler arasında Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal da yer aldı. İnci Türkay'ı 'Tiyatronun hakiki taşlarından biri' olarak nitelendiren Doğa Rutkay, tek kişilik oyunların zorluğuna değindi. Meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu'nu çok sevdiğini ve işini layığıyla yaptığını belirten Rutkay, ekrandaki komedi dizisi eksikliğine de dikkat çekti. Oyuncu, "Eskiden çok daha fazla komedi işi vardı. Türk halkı gülmeyi seviyor. Yapımcılara sesleniyorum; çok iyi komedyenlerimiz var, biz hazırız." Kerimcan Kamal ise, "Bu isimler tiyatronun emektarları, keyifle izleyeceğiz" yorumunda bulundu.

"TİYATRO GERÇEKTEN ZOR VE STRESLİ BİR İŞ"

Geceye katılan bir diğer isim ise Bekir Aksoy ve eşi Nazife Aksoy oldu. İnci Türkay’ın Londra temsillerinin başarısını duyduklarını belirten Bekir Aksoy, "İyi oynanan her oyun zordur. Tek kişilikte sahnede yalnızsınız, bu ciddi bir güç ve inanç gerektirir. Tiyatro gerçekten zor ve stresli bir iş" şeklinde konuştu. Bayramı Ankara'da geçirdiklerini ve Külliye'de sahneledikleri 'Şüheda 1915' oyununun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da izlendiğini ve olumlu geri dönüşler aldığını söyleyen Aksoy, televizyondaki doktor dizileri hakkında ise, "Doktorlar dizisi önemli bir farkındalık yarattı. Bugünkü diziler de kaliteli ama reyting baskısı var" dedi. Nazife Aksoy da Türkay'ın Londra’da ayakta alkışlandığını hatırlatarak merakla izleyeceklerini belirtti.