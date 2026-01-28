İncir Reçeli Tarifi ve Yapılışı: İncir Reçeli Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

İncir Reçeli Malzemeleri

Lezzetli bir incir reçeli yapımı için öncelikle kaliteli ve olgun incirler seçmek gerekir. İşte ihtiyaç duyacağınız malzemeler:

- 1 kg olgun incir

- 750 gram ya da daha tatlı sevenler için 1 kg toz şeker

- 1 su bardağı su

- 1 adet limonun suyu

- İsteğe bağlı olarak 1 çay kaşığı tarçın veya birkaç adet karanfil

Bu malzemelerle hazırlayacağınız reçel, hem kıvam olarak hem de aroma olarak mükemmel bir tat sunacaktır. İncir reçeli malzemeleri listesindeki her bir öğe, reçelin lezzetini doğrudan etkiler. Özellikle limon suyu, reçelin doğal rengini korumasını ve kıvamının tutmasını sağlar.

İncir Reçeli Tarifi

İncir reçeli tarifi oldukça basittir ancak püf noktalarına dikkat etmek gerekir. Adım adım incir reçeli yapımına geçmeden önce reçel yapım aşamalarını maddeler halinde sizler için sıraladık…

- Meyveleri hazırlama

- Şekerleme

- Su ve limon ekleme

- Pişirme

- Kıvam kontrolü

- Saklama

İşte bir reçelin yapım aşamaları genel itibariyle bu adımlar ve aşamalarla gerçekleşir. Şimdi ise incir reçeli tarifine detaylı şekilde göz atabilirsiniz.

İncirleri iyice yıkayın ve sap kısımlarını temizleyin. Küçük incirleri bütün olarak, büyük incirleri ise ikiye veya dörde bölebilirsiniz.

Derin bir tencereye incirleri ve şekeri ekleyin. Üzerine 1 su bardağı suyu dökün ve karıştırın.

Karışımı oda sıcaklığında 2-3 saat bekleterek incirlerin şekeri çekmesini sağlayın. Bu işlem, reçelin kıvamını ve lezzetini artıracaktır.

Tencereyi ocağa alın ve kısık ateşte kaynamaya bırakın. Ara sıra karıştırmayı unutmayın.

Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra limon suyunu ekleyin. Bu, reçelin hem rengini korumasına hem de kıvamının daha iyi olmasına yardımcı olur.

Reçel göz göz olunca ve koyu bir kıvam aldığında ocaktan alın. İsteğe bağlı olarak tarçın veya karanfil ekleyebilirsiniz.

Bu aşamalar, incir reçeli yapılışı için en doğru yöntemdir. Kaynatma süresini ve kısık ateşte pişirmeyi dikkatli yaparsanız reçeliniz hem lezzetli hem de kıvamlı olacaktır.