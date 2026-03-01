Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 'İncirlik' soruşturmasında ANKA Genel Yayın Yönetmeni Şener gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        'İncirlik' soruşturmasında ANKA Genel Yayın Yönetmeni Şener gözaltına alındı

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İncirlik Hava Üssü çevresinde çekilen görüntülerin yayımlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener Ankara'da gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 12:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'İncirlik' soruşturmasında gözaltı

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü etrafında kamera çekimi yapıldığına dair bildirim üzerine soruşturma başlattı.

        DHA'nın haberine göre İncirlik Hava Üssü'nde çekilen görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından YouTube kanalında canlı olarak paylaşıldığı tespit edildi.

        Konuya ilişkin 2565 sayılı (Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu) yasaya muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Bu kapsamda ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'da gözaltına alınan Şener, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adana'ya götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Boşandığı eşinin otomobille ezdiği Hatice: Kaza değil, kasten yapılmış bir şey

        İZMİR'in Menemen ilçesinde Hamit Göksel Yılmaz'ın (45), şiddet nedeniyle kendisinden boşanan Hatice Ekiz (38) ve oğlu K.Y.'yi (9) otomobille ezdiği anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüler karşısında tekrar o korku dolu anları yaşadığını belirten Hatice Ekiz, "İzlediğimde görüntüleri, çok c...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        Pakistan ve Irak'ta ABD protestosu
        Pakistan ve Irak'ta ABD protestosu
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        17 yıl sonra yeni suçlama
        17 yıl sonra yeni suçlama
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        "Biraz cimriyim"
        "Biraz cimriyim"
        Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!
        Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!