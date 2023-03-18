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İnegöl'de kalp krizi geçiren sürücü iki otomobile çarpıp öldü

Bursa İnegöl'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İnegöl'de kalp krizi geçiren sürücü iki otomobile çarpıp öldü
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İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren ve otomobiliyle park halindeki 2 araca çarpan sürücü hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre kaza, saat 21.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Şahin Sokak'ta meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan Adnan Geylan (64), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki iki otomobile çarptı.

Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen yakınları gözyaşı döktü.

Morga kaldırılan cansız beden, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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