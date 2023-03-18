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İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren ve otomobiliyle park halindeki 2 araca çarpan sürücü hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre kaza, saat 21.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Şahin Sokak'ta meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan Adnan Geylan (64), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki iki otomobile çarptı.

Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen yakınları gözyaşı döktü.

Morga kaldırılan cansız beden, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.