Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnegöl-Domaniç karayolu kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

        İnegöl-Domaniç karayolu kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

        Bursa'nın İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini bağlayan karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle, İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri, yolu ağır tonajlı araçların geçidine kapattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 01:47 Güncelleme: 19.11.2023 - 01:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağır tonajlı araçlara kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın yüksek kesimlerinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı günlük yaşamı ve çevre illerle olan bağlantıların sağlandığı karayolları üzerinde olumsuz etki yarattı.

        SÜRÜCÜLERE UYARI

        Bursa'nın İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerinde kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri, Tahtaköprü Mahallesi mevkisinde bölgeye girişlerin kontrollü sağlanması için önlem aldı. Kontrollerde, kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların bölgeye geçişine izin verilmezken, binek araçların sürücüleri de uyarıldı. Karayolları ekipleri, kar kürüme çalışması başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İnegöl
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Almanya'da resital!
        Almanya'da resital!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Joe Biden: Gazze, Filistin'in kontrolünde olmalı
        Joe Biden: Gazze, Filistin'in kontrolünde olmalı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        Galatasaray'da Angelino krizi!
        Galatasaray'da Angelino krizi!
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi