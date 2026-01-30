Habertürk
Habertürk
        İnfo Yatırım Orta Doğu Bölgesi'nin 'En İyi Hisse Aracı Kurum'u seçildi

        İnfo Yatırım Orta Doğu Bölgesi’nin ‘En İyi Hisse Aracı Kurum’u seçildi

        TradingView kullanıcıları arasında yapılan oylamada, Orta Doğu Bölgesi Hisse senetleri aracılık kategorisinde 2025'in 'En İyi Aracı Kurum'u, İnfo Yatırım seçildi

        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 16:03 Güncelleme: 30.01.2026 - 16:03
        İnfo Yatırım Orta Doğu Bölgesi'nin 'En İyi Hisse Aracı Kurum'u seçildi
        İnfo Yatırım, dünyaca ünlü işlem platformu TradingView’un kullanıcıları arasında yapılan oylamada Orta Doğu Bölgesi’nde Hisseler kategorisinde 2025’in ‘En İyi Aracı Kurum’u olarak seçildi. İnfo Yatırım, 2023 yılında da TradingView kullanıcıları tarafından En İyi Aracı Kurum ödülüne layık görülmüştü.

        İnfo Yatırım CEO’su Ender Şahin konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

        “Yatırımcılarımızın ihtiyaçlarını en doğru, hızlı ve güvenilir şekilde karşılamak için teknolojiyi merkeze alan bir anlayışla çalışıyoruz. Sektörümüzdeki öncü rolümüzle iş birliği yaptığımız dünyanın gelişmiş analiz platformlarından biri olan TradingView kullanıcılarının yaptığı oylamada Orta Doğu Bölgesi’nde Hisse senetleri aracılık kategorisinde 2025 yılının ‘En İyi Aracı Kurumu’ seçilmek, bu yaklaşımımızın uluslararası ölçekte karşılık bulduğunun önemli bir göstergesi. 35 yıllık sermaye piyasaları deneyimimizden yola çıkarak güçlü teknolojik altyapımız, uzman kadromuz ve geniş ürün portföyümüz ile yatırımcı deneyimini sürekli ileri taşımaya devam edeceğiz.””

