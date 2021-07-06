Genel

İngiltere'nin en büyük bankalarından Barclays, Finansal Denetim Otoritesi'nin (FCA) geçtiğimiz hafta aldığı karar çerçevesinde müşterilerinin Binance kripto para borsasına kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapmalarını durdurdu.

Barclays, müşterine bir mesaj gönderereke Binance kripto para borsasına kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapmayı ikinci bir açıklamaya kadar durdurmalarını istedi. Mesajda, kripto para borsasına kredi kartı veya banka kartı ile para göndermenin durdurulmasının bu müşterilerin paralarını güvende tutacağı ifade etti.

Müşterilerin, Binance'den para çekebilmelerine imkan vermeye devam ettiklerini de vurguladı.

'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK'

Barclays'ın bu açıklamasına Binance, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Binance'in resmi hesabından yapılan açıklamada, "Bazı iş ortaklarımızın Binance kullanıcılarına hizmet vermeyi tek taraflı olarak durdurma kararı aldıklarını öğrenmekten hayal kırıklığına uğradık. İş ortaklarımızı herhangi bir endişesi varsa konuya görüşmek için bir araya gelmeyi memnuniyetle karşılarız" denildi.

Binance yaptığı açıklamada, tüketicileri koruyan, yeniliği teşvik eden ve sektörü ilerleten politikaları şekillendirmek için düzenleyici kurullar ile işbirliği içinde çalışmaya kararlı olduklarını da vurguladı.