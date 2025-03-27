İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı: Liverpool, Manchester United, Chelsea!
Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız için İngiliz devleri yarışa girdi. Manchester United, Liverpool ve Chelsea'nin genç futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. İşte detaylar...
Serie A'da Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Manchester United, Chelsea ve Liverpool, 19 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.
Kenan Yıldız'ın menajeri Jorge Mendes'in söz konusu kulüplerin ilgisini Juventus'a ilettiği belirtildi.
80 MİLYON EUROLUK TALEP
Ayrıca İtalyan ekibinin, Kenan Yıldız'ı 80 milyon euro'dan düşük bir rakama bırakmak istemediği bilgisi verildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Juventus'ta bu sezon 41 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki milli futbolcunun Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.