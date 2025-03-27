Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı: Liverpool, Manchester United, Chelsea! - Futbol Haberleri

        İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı: Liverpool, Manchester United, Chelsea!

        Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız için İngiliz devleri yarışa girdi. Manchester United, Liverpool ve Chelsea'nin genç futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 20:20 Güncelleme: 27.03.2025 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Serie A'da Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

        2

        La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Manchester United, Chelsea ve Liverpool, 19 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

        3

        Kenan Yıldız'ın menajeri Jorge Mendes'in söz konusu kulüplerin ilgisini Juventus'a ilettiği belirtildi.

        4

        80 MİLYON EUROLUK TALEP

        Ayrıca İtalyan ekibinin, Kenan Yıldız'ı 80 milyon euro'dan düşük bir rakama bırakmak istemediği bilgisi verildi.

        5

        BU SEZON PERFORMANSI

        Juventus'ta bu sezon 41 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

        6

        Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki milli futbolcunun Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        Yağmurlu bayra
        Yağmurlu bayra
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Zelenskiy: ABD şartları sürekli değiştiriyor
        Zelenskiy: ABD şartları sürekli değiştiriyor
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor