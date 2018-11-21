İngiltere'de kurulan what3words isimli bir girişim, yol bulma konusuna farklı bir bakış açısı geliştirdi. Öyle ki, bugüne kadar araç içi navigasyon sistemlerinde ve cep telefonu uygulamalarında varılacak lokasyonun adres bilgisi girilerek güzergah belirleniyordu.

GPS kordinatları ile kelimeleri eşleştiren İngiliz girişimin uygulamasında ise, her adres için önceden belirlenmiş 3 kelime ile yol bulmak mümkün.

400 BİN KELİME VAR

what3words'ün uygulaması, kullanıcıların önceden belirlenen 3 kelimeyi sisteme girerek adres bulmaları şeklinde çalışıyor. İngiliz girişim, bu sayede konum paylaşmayı ve adres bulmayı diğer sistemlere kıyasla daha kızlı ve kolay bir hale getirmeyi hedefliyor.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'a konuşan what3words CCO'su Clare Jones, "Dünyayı her biri 3 metrekarelik 57 trilyon adet kareye böldük ve bunların her birine 3’er kelimelik özgün adresler atadık. 400 bin kelimenin oluşturduğu 57 trilyon adet 3'lü kelime kombinasyonu sayesinde, kordinatları kullanıcı dostu hale getirdik" dedi.

(Clare Jones)

'ADRESİ OLMAYAN YERLERİ DE BULUYORUZ'

Dünyada çoğu yerin yerel otoriteler tarafından tanımlanmış bir adresi bulunmadığını vurgulayan Jones, "Sokak yada cadde ismi olmayan yerleri navigasyon cihazlarının bulması mümkün değil. Fakat, bizim söz konusu yerlere atadığımız 3'er kelime, bu yerlerin bulunmasını mümkün kılıyor. Ayrıca, doğal afetlerde ortadan kalkan adresleri navigasyon cihazları ile bulmak mümkün değilken, atadığımız kelimeler ile böyle bir sorun yaşanmıyor" diye konuştu.

Türkiye'de de kullanımda olan uygulama, kişilerin kendi ülkeleri dışında kendi dilleri ile adres bulmalarına imkan veriyor. Aldıkları yatırımın tutarını açıklamayan what3words CCO'su Clare Jones, bugüne kadar Mercedes-Benz, Sony, Intel ve Deutsche Bank gibi şirketlerin kendilerine yatırım yaptıklarını kaydetti.

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