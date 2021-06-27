İngiliz şarkıcının ölümü şoke etti! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Zion olarak bilinen rock müzisyeni koronavirüse karşı AstraZeneca'nın geliştirdiği aşıyı olduktan iki hafta sonra beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Aşı olduktan sonra şiddetli baş ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 48 yaşındaki şarkıcının ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ölüm ile ilgili hazırlanan ön raporda ölüm nedeninin Covid-19 aşısının yol açtığı bir komplikasyon olabileceği bilgisine yer verildi.

21 yıldır Zion ile birlikte olan Vikki Spit, Zion'un ölümünün ardından hayatının milyonlarca parçaya ayrıldığını söyledi.

Aşı olduktan sonraki ilk hafta Zion'un hiçbir yan etki göstermediğini belirten Spit, "15 Mayıs'ta yataktan çıkamayacak hale geldi. İlk müdahalede, görevli tüm bilgileri aldı ve aşı yaptırmış olmasının alakalı olduğunu düşündü, ancak daha sonra aşının çok uzun zaman önce olduğunu söyledi ve migreni olduğu sonucuna vardılar." dedi.

İngiliz sağlık yetkilileri geçtiğimiz ay, kan pıhtısı endişesiyle 40 yaşın altındakilere AstraZeneca aşısına bir alternatif sunulmasını önermişti.