YKS sınavının 18 Temmuz tarihinde açıklanmasının ardından, adaylar gözünü tercih dönemine çevirdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercihleri bu sene 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden gerçekleşecek. Tercih dönemi öncesinden en çok aranan bölümlerin başında İngilizce öğretmenliği gelmektedir. İşte İngilizce öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

2022 YKS sonuçları 18 Temmuz günü, ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday İngilizce öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek. İşte, 2022 İngilizce öğretmenliği bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması….