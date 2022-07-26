YKS sınavının 18 Temmuz tarihinde açıklanmasının ardından, adaylar gözünü tercih dönemine çevirdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercihleri bu sene 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden gerçekleşecek. Tercih dönemi öncesinden en çok aranan bölümlerin başında İngilizce öğretmenliği gelmektedir. İşte İngilizce öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?
2022 YKS sonuçları 18 Temmuz günü, ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday İngilizce öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek. İşte, 2022 İngilizce öğretmenliği bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması….
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|17+0
10+0
6+0
8+0
|11
7
2
-
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı sc
|Boğaziçi Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|3.542
3.040
3.331
3.310
|454,37161
475,88386
469,61789
457,75783
|ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|4.599
3.890
4.394
4.260
|444,44654
466,08923
457,40097
448,17719
|ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|2.732
4.070
6.675
5.080
|463,37540
464,11916
439,48235
440,94468
|Hacettepe Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|5.680
4.820
5.430
5.350
|435,77751
456,97437
448,55364
438,65815
|Yeditepe Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
8+0
6+0
7+0
|8
8
6
7
|5.327
5.010
4.696
5.000
|438,63948
455,21029
454,67041
441,57546
|Bahçeşehir Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
8+0
6+0
7+0
|8
8
6
7
|5.099
5.020
4.949
4.490
|440,51269
455,13609
452,62706
445,96706
|Ted Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
8+0
6+0
7+0
|8
8
6
7
|6.910
5.540
6.192
6.390
|427,29942
450,81791
442,83600
431,29668
|Marmara Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|7.041
6.130
6.996
6.910
|426,54616
446,59291
437,48770
427,59092
|Mef Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
8+0
6+0
5+0
|8
8
6
5
|7.705
6.630
6.750
6.480
|422,73030
443,10127
439,01186
430,71088
|Yıldız Teknik Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|7.641
6.740
7.369
7.090
|423,06777
442,39224
435,01877
426,54943
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|8.780
6.850
6.619
6.130
|417,00004
441,53782
439,83204
432,97351
|Dokuz Eylül Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|9.045
7.220
7.850
7.540
|415,61974
439,08889
432,24206
423,59094
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
8+0
6+0
7+0
|8
8
6
7
|9.405
7.720
8.723
8.830
|413,81830
435,93160
427,19937
416,20737
|Gazi Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|120+3
130+4
130+4
130+4
|123
134
134
134
|9.449
7.860
8.553
7.990
|413,63442
435,10467
428,07193
420,94190
|Maltepe Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
8+0
6+0
6+0
|8
8
6
6
|10.223
8.170
8.831
9.230
|410,11704
433,31337
426,69487
-
|Anadolu Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|120+3
140+4
140+4
160+4
|123
144
144
164
|9.738
8.230
9.007
8.760
|412,36087
433,01927
425,71455
416,52274
|Akdeniz Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|10.291
8.660
9.767
9.380
|409,82195
430,68082
421,86465
412,68142
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
8+0
4+0
4+0
|8
8
4
4
|11.900
9.250
8.176
7.870
|402,70170
427,70881
430,19743
421,63495
|İstanbul Kültür Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
9+0
6+0
—
|8
9
6
—
|10.725
9.010
9.026
—
|407,76249
428,85843
425,60118
—
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|10.817
9.070
9.912
9.730
|407,41844
428,56412
421,25114
410,82129
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|6+0
6+0
—
—
|6
6
—
—
|7.574
9.110
—
—
|423,42915
428,37643
—
—
|İstanbul Okan Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
7+0
4+0
4+0
|8
7
4
4
|12.381
9.290
8.558
8.320
|400,74099
427,49212
428,03316
418,94381
|Bursa Uludağ Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|120+3
120+3
120+3
140+4
|123
123
123
-
|11.670
9.870
10.818
10.500
|403,65142
424,44353
416,99328
406,22452
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|11.506
9.900
10.139
10.200
|404,31779
424,27158
420,04321
408,29884
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
18+0
6+0
6+0
|8
18
6
6
|10.407
10.800
9.728
9.250
|409,31203
419,95331
422,14142
413,48696
|ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|6+0
6+0
5+0
5+0
|6
6
5
5
|15.006
10.500
10.595
9.100
|391,01121
421,11211
417,92269
414,40550
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|80+2
90+3
90+3
100+3
|82
93
93
103
|12.395
10.700
11.587
11.600
|400,66853
420,27355
413,42031
400,60206
|Kocaeli Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|12.962
10.700
11.477
11.400
|398,43885
420,19000
413,98800
401,55714
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
65+2
65+2
|62
62
67
67
|12.789
11.400
12.249
12.000
|399,04289
417,13556
410,60016
398,55830
|İzmir Demokrasi Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|13.263
11.500
12.454
12.400
|397,20720
416,84170
409,65230
396,65578
|Ufuk Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
8+0
6+0
6+0
|8
8
6
6
|11.753
11.700
11.040
11.300
|403,34244
416,12742
415,92450
401,96365
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
65+2
65+2
|62
62
67
67
|13.709
11.900
13.092
12.700
|395,59113
414,82818
406,97819
395,37098
|Çukurova Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|13.672
12.000
13.361
13.500
|395,69709
414,59540
405,93486
391,30228
|Balıkesir Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|14.617
12.300
12.902
12.400
|392,34469
413,52009
407,81192
396,78135
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|14.946
12.600
13.745
13.700
|391,23046
411,97099
404,39343
390,40314
|Mersin Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|14.420
13.000
14.192
13.900
|393,00348
410,37622
402,51134
389,70534
|Sakarya Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|16.016
13.300
14.878
14.500
|387,32777
408,82688
399,74520
386,97591
|Erciyes Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|16.155
13.600
14.966
14.200
|386,82698
407,81397
399,38436
388,23154
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|16.449
14.000
15.145
14.700
|385,79893
405,90667
398,70974
386,04876
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|15.846
14.100
15.476
15.200
|387,89721
405,71648
397,44277
383,39562
|Trakya Üniversitesi (Edirne)
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|16.684
14.100
15.309
15.000
|384,88693
405,65586
398,05492
384,34113
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|17.206
14.200
15.755
15.100
|383,11506
405,27923
396,32734
383,89233
|Necmettin Erbakan Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|17.281
14.600
16.198
16.000
|382,83425
403,97534
394,42613
380,09963
|Trabzon Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|17.964
15.000
15.479
13.600
|380,51144
402,40273
397,43438
391,02249
|Gaziantep Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
50+2
45+2
|62
62
52
47
|17.216
15.100
16.611
16.300
|383,08813
402,15219
392,59985
378,53577
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|18.948
15.700
17.284
17.200
|377,21302
399,87242
390,10361
374,64394
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
8+0
5+0
5+0
|8
8
5
5
|18.431
15.900
18.225
16.400
|378,94807
399,12187
386,65796
378,11015
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|19.004
16.000
17.649
17.300
|377,00577
398,73722
388,79017
374,21331
|İnönü Üniversitesi (Malatya)
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|18.786
16.200
17.709
16.500
|377,74291
397,86733
388,55299
377,61962
|Amasya Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|19.887
16.500
17.711
16.700
|374,13996
396,79547
388,54898
377,11743
|Dicle Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|18.693
16.700
17.806
17.200
|378,00782
396,08163
388,17505
374,67940
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|19.567
16.900
18.126
18.000
|375,17156
395,46971
386,99766
371,23083
|Yeditepe Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|38+0
43+0
28+0
36+0
|38
43
28
36
|20.968
17.100
18.196
19.100
|370,49078
394,61301
386,76135
366,65434
|Sinop Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|20.557
17.400
19.709
—
|371,86246
393,57099
381,00369
—
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|21.431
17.600
18.296
18.300
|368,89996
392,95287
386,34464
370,16519
|Atatürk Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|21.772
17.600
18.905
19.300
|367,83627
392,95141
384,07892
365,90307
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|21.686
18.200
20.183
—
|368,14131
390,80776
379,10400
—
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
8+0
4+0
4+0
|8
8
4
4
|20.050
18.400
20.103
15.900
|373,56949
389,92514
379,46187
380,52142
|Fırat Üniversitesi (Elazığ)
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|22.242
18.800
20.130
20.900
|366,34597
388,71587
379,33395
359,47289
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|45+2
45+2
—
—
|47
47
—
—
|22.555
18.900
—
—
|365,36017
388,36734
—
—
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
50+2
—
|62
62
52
—
|21.106
19.000
21.295
—
|370,05458
388,13749
375,12738
—
|Yozgat Bozok Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|23.264
19.100
20.462
20.600
|363,17811
387,56691
378,12618
360,50560
|Harran Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|23.150
19.600
21.006
22.500
|363,51243
385,94395
376,17125
352,55869
|Bayburt Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|24.687
20.400
22.038
21.900
|358,57844
382,94491
372,28581
355,29453
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|42+0
47+0
49+0
63+0
|42
47
49
63
|24.042
20.700
24.101
25.400
|360,57574
382,01017
364,89799
341,53555
|Muş Alparslan Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
40+1
—
|52
52
41
—
|25.268
21.300
22.868
—
|356,85037
379,97888
369,30323
—
|Bahçeşehir Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|20+0
22+0
28+0
37+0
|20
22
28
37
|24.038
22.000
24.789
21.900
|360,59453
377,36054
362,50798
355,07846
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
10+0
7+0
8+0
|8
10
7
8
|26.006
22.000
23.799
27.300
|354,48135
377,30993
365,95848
333,95219
|Afyon Kocatepe Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|19.690
—
—
—
|374,79399
—-
—
—
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|34+0
34+0
—
—
|34
34
—
—
|25.190
23.100
—
—
|357,09644
373,59815
—
—
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|42+0
37+0
49+0
54+0
|42
37
49
54
|25.280
24.100
33.403
32.900
|356,79018
369,92782
334,58770
313,85357
|Maltepe Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|37+0
36+0
23+0
30+0
|37
36
23
30
|34.416
24.400
25.256
27.700
|328,30088
369,08638
360,96695
332,34468
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|21.456
—
—
—
|368,83082
—-
—
—
|Giresun Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|21.467
—
—
—
|368,78058
—-
—
—
|Ted Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|42+0
47+0
19+0
21+0
|42
47
19
21
|24.237
24.600
24.325
25.200
|359,94572
368,16829
364,08238
342,26614
|Hakkari Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|26.558
25.000
—
—
|352,71943
367,04176
—
—
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|42+0
42+0
24+0
24+0
|42
42
24
24
|33.577
25.300
27.019
26.800
|330,81438
365,71664
355,09639
335,87399
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0
15+0
8+0
6+0
|10
15
8
6
|26.454
27.300
24.743
19.800
|353,06129
359,35911
362,68102
363,82111
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|16+0
17+0
12+0
12+0
|16
17
12
12
|29.019
29.600
27.355
31.700
|345,15186
351,39843
354,10509
317,81145
|Uluslararası Final Üniversitesi (Girne)
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|6+0
6+0
8+0
5+0
|6
6
8
5
|27.995
29.100
30.686
32.800
|348,22239
352,81289
343,11236
314,10169
|Yeditepe Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|4+0
4+0
7+0
9+0
|4
4
7
9
|30.808
29.200
55.502
57.700
|339,43517
352,48732
269,90452
240,58838
|Ada Kent Üniversitesi (Gazimağusa)
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|20+0
4+0
3+0
3+0
|20
4
3
3
|37.805
29.500
31.047
31.000
|317,62753
351,74450
341,93428
320,68864
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0
18+0
—
—
|10
18
—
—
|30.706
30.500
—
—
|339,77092
348,57686
—
—
|İstanbul Kültür Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|38+0
42+0
35+0
—
|38
42
35
—
|34.378
31.600
31.402
—
|328,38241
345,12800
340,79345
—
|ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|23+0
23+0
23+0
23+0
|23
23
23
23
|29.468
39.000
36.002
30.200
|343,64805
320,80444
326,57822
323,36083
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|22+0
25+0
20+0
35+0
|22
25
20
35
|31.720
33.200
37.714
46.600
|336,77058
339,76429
321,49847
269,96004
|Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (%75 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0
5+0
5+0
10+0
|5
5
5
6
|32.682
37.500
73.825
Dolmadı
|333,75324
325,73894
224,08658
Dolmadı
|Biruni Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|42+0
42+0
42+0
33+0
|42
42
42
33
|36.105
35.200
39.504
54.900
|323,04390
333,28903
316,23669
247,55846
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|20+0
22+0
12+0
26+0
|20
22
10
11
|35.282
41.100
Dolmadı
Dolmadı
|325,63250
314,28530
Dolmadı
Dolmadı
|İstanbul Kültür Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|4+0
4+0
10+0
—
|4
4
10
—
|42.350
37.700
44.934
—
|303,41309
325,22726
299,77367
—
|Mef Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|42+0
47+0
41+0
45+0
|42
47
41
45
|38.407
39.900
45.252
42.900
|315,89065
317,81098
298,86289
280,98711
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|40+0
42+0
28+0
29+0
|40
42
28
21
|38.538
40.500
50.398
Dolmadı
|315,43534
316,15433
284,04843
Dolmadı
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2+0
8+0
—
—
|2
8
—
—
|38.387
42.700
—
—
|315,94997
309,21392
—
—
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|20+0
22+0
10+0
—
|20
22
10
—
|38.990
47.100
54.283
—
|314,07917
295,62346
273,06897
—
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|22+0
25+0
12+0
10+0
|22
25
12
10
|43.243
49.200
58.040
42.500
|300,58047
289,52970
263,32103
282,00511
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp)
|İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2+0
3+0
3+0
3+0
|2
3
3
3
|61.033
46.100
56.235
65.700
|249,33289
298,40165
267,97841
215,49342
|Bahçeşehir Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|22+0
25+0
21+0
26+0
|22
25
21
26
|22
25
21
26
|297,30095
290,82422
273,51780
227,78205
|İstanbul Okan Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|42+0
43+0
36+0
36+0
|42
43
36
36
|47.360
48.400
55.123
48.700
|287,88511
291,90916
270,85010
264,26913
|Ufuk Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|42+0
47+0
32+0
36+0
|42
47
32
36
|48.823
55.100
63.779
64.700
|283,38016
272,11061
248,75367
222,49009
|Maltepe Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0
11+0
—
—
|5
11
—
—
|50.147
51.400
—
—
|279,54160
282,82379
—
—
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|40+0
40+0
23+0
16+0
|40
40
11
5
|49.562
59.400
Dolmadı
Dolmadı
|281,23145
259,67398
Dolmadı
Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|17+0
23+0
12+0
20+0
|17
23
12
6
|50.949
74.300
72.566
Dolmadı
|277,24676
221,49707
227,91974
Dolmadı
|ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|30+0
30+0
26+0
26+0
|30
30
20
26
|62.494
62.300
Dolmadı
44.700
|245,42655
252,17044
Dolmadı
275,63648
|Anadolu Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|30+0
30+0
30+0
30+0
|30
30
30
30
|52.527
66.300
58.216
58.000
|272,82424
241,52818
262,85456
239,86179
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|42+0
40+0
9+0
14+0
|42
40
6
5
|57.572
64.900
Dolmadı
Dolmadı
|258,51438
245,11168
Dolmadı
Dolmadı
|ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|67.043
—
—
—
|233,16309
—-
—
—
|Girne Üniversitesi (Girne)
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|25+0
22+0
—
—
|25
14
—
—
|68.747
—
—
—
|227,93339
—
—
—
|Uluslararası Final Üniversitesi (Girne)
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2+0
1+0
2+0
5+0
|—
—
—
-
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp)
|İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|3+0
5+0
5+0
5+0
|—
1
—
-
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp)
|İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0
7+0
7+0
7+0
|—
—
—
-
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Azerbaycan Diller Üniversitesi (Bakü)
|İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|3+0
3+0
5+0
10+0
|1
2
1
-
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Uluslararası Final Üniversitesi (Girne)
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|32+0
23+0
20+0
30+0
|28
17
11
3
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0
9+0
—
—
|-
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
|İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|25+0
23+0
—
—
|17
7
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
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