Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İngilizce öğretmenliği taban puanları ÖSYM 2022: İngilizce öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!
ABONE OL

İngilizce öğretmenliği taban puanları ÖSYM 2022: İngilizce öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite adayları sınavda aldığı puan ölçüsünde tercihlerini şekillendirecek. İngilizce öğretmenliği bölümünde okumak isteyen adaylar üniversite taban puanı ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. İşte İngilizce öğretmenliği taban puanları...

İngilizce öğretmenliği taban puanları ÖSYM 2022: İngilizce öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

YKS sınavının 18 Temmuz tarihinde açıklanmasının ardından, adaylar gözünü tercih dönemine çevirdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercihleri bu sene 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden gerçekleşecek. Tercih dönemi öncesinden en çok aranan bölümlerin başında İngilizce öğretmenliği gelmektedir. İşte İngilizce öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

2022 YKS sonuçları 18 Temmuz günü, ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday İngilizce öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek. İşte, 2022 İngilizce öğretmenliği bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması….

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı Sırası Taban Puanı
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 17+0
10+0
6+0
8+0		 11
7
2
-		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı sc
Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 3.542
3.040
3.331
3.310		 454,37161
475,88386
469,61789
457,75783
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 4.599
3.890
4.394
4.260		 444,44654
466,08923
457,40097
448,17719
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 2.732
4.070
6.675
5.080		 463,37540
464,11916
439,48235
440,94468
Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 5.680
4.820
5.430
5.350		 435,77751
456,97437
448,55364
438,65815
Yeditepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0
8+0
6+0
7+0		 8
8
6
7		 5.327
5.010
4.696
5.000		 438,63948
455,21029
454,67041
441,57546
Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0
8+0
6+0
7+0		 8
8
6
7		 5.099
5.020
4.949
4.490		 440,51269
455,13609
452,62706
445,96706
Ted Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0
8+0
6+0
7+0		 8
8
6
7		 6.910
5.540
6.192
6.390		 427,29942
450,81791
442,83600
431,29668
Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 7.041
6.130
6.996
6.910		 426,54616
446,59291
437,48770
427,59092
Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0
8+0
6+0
5+0		 8
8
6
5		 7.705
6.630
6.750
6.480		 422,73030
443,10127
439,01186
430,71088
Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 7.641
6.740
7.369
7.090		 423,06777
442,39224
435,01877
426,54943
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 8.780
6.850
6.619
6.130		 417,00004
441,53782
439,83204
432,97351
Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 9.045
7.220
7.850
7.540		 415,61974
439,08889
432,24206
423,59094
İstanbul Medipol Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0
8+0
6+0
7+0		 8
8
6
7		 9.405
7.720
8.723
8.830		 413,81830
435,93160
427,19937
416,20737
Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 120+3
130+4
130+4
130+4		 123
134
134
134		 9.449
7.860
8.553
7.990		 413,63442
435,10467
428,07193
420,94190
Maltepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 8+0
8+0
6+0
6+0		 8
8
6
6		 10.223
8.170
8.831
9.230		 410,11704
433,31337
426,69487
-
Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 120+3
140+4
140+4
160+4		 123
144
144
164		 9.738
8.230
9.007
8.760		 412,36087
433,01927
425,71455
416,52274
Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 10.291
8.660
9.767
9.380		 409,82195
430,68082
421,86465
412,68142
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0
8+0
4+0
4+0		 8
8
4
4		 11.900
9.250
8.176
7.870		 402,70170
427,70881
430,19743
421,63495
İstanbul Kültür Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0
9+0
6+0
 8
9
6
 10.725
9.010
9.026
 407,76249
428,85843
425,60118
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 10.817
9.070
9.912
9.730		 407,41844
428,56412
421,25114
410,82129
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 6+0
6+0

 6
6

 7.574
9.110

 423,42915
428,37643
İstanbul Okan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0
7+0
4+0
4+0		 8
7
4
4		 12.381
9.290
8.558
8.320		 400,74099
427,49212
428,03316
418,94381
Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 120+3
120+3
120+3
140+4		 123
123
123
-		 11.670
9.870
10.818
10.500		 403,65142
424,44353
416,99328
406,22452
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 11.506
9.900
10.139
10.200		 404,31779
424,27158
420,04321
408,29884
İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 8+0
18+0
6+0
6+0		 8
18
6
6		 10.407
10.800
9.728
9.250		 409,31203
419,95331
422,14142
413,48696
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 6+0
6+0
5+0
5+0		 6
6
5
5		 15.006
10.500
10.595
9.100		 391,01121
421,11211
417,92269
414,40550
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 80+2
90+3
90+3
100+3		 82
93
93
103		 12.395
10.700
11.587
11.600		 400,66853
420,27355
413,42031
400,60206
Kocaeli Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 12.962
10.700
11.477
11.400		 398,43885
420,19000
413,98800
401,55714
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 60+2
60+2
65+2
65+2		 62
62
67
67		 12.789
11.400
12.249
12.000		 399,04289
417,13556
410,60016
398,55830
İzmir Demokrasi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 13.263
11.500
12.454
12.400		 397,20720
416,84170
409,65230
396,65578
Ufuk Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0
8+0
6+0
6+0		 8
8
6
6		 11.753
11.700
11.040
11.300		 403,34244
416,12742
415,92450
401,96365
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2
60+2
65+2
65+2		 62
62
67
67		 13.709
11.900
13.092
12.700		 395,59113
414,82818
406,97819
395,37098
Çukurova Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 13.672
12.000
13.361
13.500		 395,69709
414,59540
405,93486
391,30228
Balıkesir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 14.617
12.300
12.902
12.400		 392,34469
413,52009
407,81192
396,78135
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 14.946
12.600
13.745
13.700		 391,23046
411,97099
404,39343
390,40314
Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 14.420
13.000
14.192
13.900		 393,00348
410,37622
402,51134
389,70534
Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 16.016
13.300
14.878
14.500		 387,32777
408,82688
399,74520
386,97591
Erciyes Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 16.155
13.600
14.966
14.200		 386,82698
407,81397
399,38436
388,23154
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 16.449
14.000
15.145
14.700		 385,79893
405,90667
398,70974
386,04876
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 15.846
14.100
15.476
15.200		 387,89721
405,71648
397,44277
383,39562
Trakya Üniversitesi (Edirne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 16.684
14.100
15.309
15.000		 384,88693
405,65586
398,05492
384,34113
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 17.206
14.200
15.755
15.100		 383,11506
405,27923
396,32734
383,89233
Necmettin Erbakan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 17.281
14.600
16.198
16.000		 382,83425
403,97534
394,42613
380,09963
Trabzon Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 17.964
15.000
15.479
13.600		 380,51144
402,40273
397,43438
391,02249
Gaziantep Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 60+2
60+2
50+2
45+2		 62
62
52
47		 17.216
15.100
16.611
16.300		 383,08813
402,15219
392,59985
378,53577
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 18.948
15.700
17.284
17.200		 377,21302
399,87242
390,10361
374,64394
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0
8+0
5+0
5+0		 8
8
5
5		 18.431
15.900
18.225
16.400		 378,94807
399,12187
386,65796
378,11015
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 19.004
16.000
17.649
17.300		 377,00577
398,73722
388,79017
374,21331
İnönü Üniversitesi (Malatya) İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 18.786
16.200
17.709
16.500		 377,74291
397,86733
388,55299
377,61962
Amasya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 19.887
16.500
17.711
16.700		 374,13996
396,79547
388,54898
377,11743
Dicle Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 18.693
16.700
17.806
17.200		 378,00782
396,08163
388,17505
374,67940
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 19.567
16.900
18.126
18.000		 375,17156
395,46971
386,99766
371,23083
Yeditepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 38+0
43+0
28+0
36+0		 38
43
28
36		 20.968
17.100
18.196
19.100		 370,49078
394,61301
386,76135
366,65434
Sinop Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 20.557
17.400
19.709
 371,86246
393,57099
381,00369
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 21.431
17.600
18.296
18.300		 368,89996
392,95287
386,34464
370,16519
Atatürk Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 21.772
17.600
18.905
19.300		 367,83627
392,95141
384,07892
365,90307
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 21.686
18.200
20.183
 368,14131
390,80776
379,10400
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0
8+0
4+0
4+0		 8
8
4
4		 20.050
18.400
20.103
15.900		 373,56949
389,92514
379,46187
380,52142
Fırat Üniversitesi (Elazığ) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 22.242
18.800
20.130
20.900		 366,34597
388,71587
379,33395
359,47289
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 45+2
45+2

 47
47

 22.555
18.900

 365,36017
388,36734
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2
60+2
50+2
 62
62
52
 21.106
19.000
21.295
 370,05458
388,13749
375,12738
Yozgat Bozok Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 23.264
19.100
20.462
20.600		 363,17811
387,56691
378,12618
360,50560
Harran Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 23.150
19.600
21.006
22.500		 363,51243
385,94395
376,17125
352,55869
Bayburt Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 24.687
20.400
22.038
21.900		 358,57844
382,94491
372,28581
355,29453
İstanbul Medipol Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 42+0
47+0
49+0
63+0		 42
47
49
63		 24.042
20.700
24.101
25.400		 360,57574
382,01017
364,89799
341,53555
Muş Alparslan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 50+2
50+2
40+1
 52
52
41
 25.268
21.300
22.868
 356,85037
379,97888
369,30323
Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 20+0
22+0
28+0
37+0		 20
22
28
37		 24.038
22.000
24.789
21.900		 360,59453
377,36054
362,50798
355,07846
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 8+0
10+0
7+0
8+0		 8
10
7
8		 26.006
22.000
23.799
27.300		 354,48135
377,30993
365,95848
333,95219
Afyon Kocatepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) DİL 60+2


 62


 19.690


 374,79399
—-
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 34+0
34+0

 34
34

 25.190
23.100

 357,09644
373,59815
İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 42+0
37+0
49+0
54+0		 42
37
49
54		 25.280
24.100
33.403
32.900		 356,79018
369,92782
334,58770
313,85357
Maltepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 37+0
36+0
23+0
30+0		 37
36
23
30		 34.416
24.400
25.256
27.700		 328,30088
369,08638
360,96695
332,34468
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 60+2


 62


 21.456


 368,83082
—-
Giresun Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 40+1


 41


 21.467


 368,78058
—-
Ted Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 42+0
47+0
19+0
21+0		 42
47
19
21		 24.237
24.600
24.325
25.200		 359,94572
368,16829
364,08238
342,26614
Hakkari Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) DİL 60+2
60+2

 62
62

 26.558
25.000

 352,71943
367,04176
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 42+0
42+0
24+0
24+0		 42
42
24
24		 33.577
25.300
27.019
26.800		 330,81438
365,71664
355,09639
335,87399
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 10+0
15+0
8+0
6+0		 10
15
8
6		 26.454
27.300
24.743
19.800		 353,06129
359,35911
362,68102
363,82111
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 16+0
17+0
12+0
12+0		 16
17
12
12		 29.019
29.600
27.355
31.700		 345,15186
351,39843
354,10509
317,81145
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 6+0
6+0
8+0
5+0		 6
6
8
5		 27.995
29.100
30.686
32.800		 348,22239
352,81289
343,11236
314,10169
Yeditepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 4+0
4+0
7+0
9+0		 4
4
7
9		 30.808
29.200
55.502
57.700		 339,43517
352,48732
269,90452
240,58838
Ada Kent Üniversitesi (Gazimağusa) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 20+0
4+0
3+0
3+0		 20
4
3
3		 37.805
29.500
31.047
31.000		 317,62753
351,74450
341,93428
320,68864
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) DİL 10+0
18+0

 10
18

 30.706
30.500

 339,77092
348,57686
İstanbul Kültür Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 38+0
42+0
35+0
 38
42
35
 34.378
31.600
31.402
 328,38241
345,12800
340,79345
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 23+0
23+0
23+0
23+0		 23
23
23
23		 29.468
39.000
36.002
30.200		 343,64805
320,80444
326,57822
323,36083
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 22+0
25+0
20+0
35+0		 22
25
20
35		 31.720
33.200
37.714
46.600		 336,77058
339,76429
321,49847
269,96004
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (%75 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 5+0
5+0
5+0
10+0		 5
5
5
6		 32.682
37.500
73.825
Dolmadı		 333,75324
325,73894
224,08658
Dolmadı
Biruni Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 42+0
42+0
42+0
33+0		 42
42
42
33		 36.105
35.200
39.504
54.900		 323,04390
333,28903
316,23669
247,55846
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 20+0
22+0
12+0
26+0		 20
22
10
11		 35.282
41.100
Dolmadı
Dolmadı		 325,63250
314,28530
Dolmadı
Dolmadı
İstanbul Kültür Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 4+0
4+0
10+0
 4
4
10
 42.350
37.700
44.934
 303,41309
325,22726
299,77367
Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 42+0
47+0
41+0
45+0		 42
47
41
45		 38.407
39.900
45.252
42.900		 315,89065
317,81098
298,86289
280,98711
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 40+0
42+0
28+0
29+0		 40
42
28
21		 38.538
40.500
50.398
Dolmadı		 315,43534
316,15433
284,04843
Dolmadı
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 2+0
8+0

 2
8

 38.387
42.700

 315,94997
309,21392
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 20+0
22+0
10+0
 20
22
10
 38.990
47.100
54.283
 314,07917
295,62346
273,06897
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 22+0
25+0
12+0
10+0		 22
25
12
10		 43.243
49.200
58.040
42.500		 300,58047
289,52970
263,32103
282,00511
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp) İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 2+0
3+0
3+0
3+0		 2
3
3
3		 61.033
46.100
56.235
65.700		 249,33289
298,40165
267,97841
215,49342
Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 22+0
25+0
21+0
26+0		 22
25
21
26		 22
25
21
26		 297,30095
290,82422
273,51780
227,78205
İstanbul Okan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 42+0
43+0
36+0
36+0		 42
43
36
36		 47.360
48.400
55.123
48.700		 287,88511
291,90916
270,85010
264,26913
Ufuk Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 42+0
47+0
32+0
36+0		 42
47
32
36		 48.823
55.100
63.779
64.700		 283,38016
272,11061
248,75367
222,49009
Maltepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 5+0
11+0

 5
11

 50.147
51.400

 279,54160
282,82379
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 40+0
40+0
23+0
16+0		 40
40
11
5		 49.562
59.400
Dolmadı
Dolmadı		 281,23145
259,67398
Dolmadı
Dolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 17+0
23+0
12+0
20+0		 17
23
12
6		 50.949
74.300
72.566
Dolmadı		 277,24676
221,49707
227,91974
Dolmadı
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 30+0
30+0
26+0
26+0		 30
30
20
26		 62.494
62.300
Dolmadı
44.700		 245,42655
252,17044
Dolmadı
275,63648
Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 30+0
30+0
30+0
30+0		 30
30
30
30		 52.527
66.300
58.216
58.000		 272,82424
241,52818
262,85456
239,86179
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 42+0
40+0
9+0
14+0		 42
40
6
5		 57.572
64.900
Dolmadı
Dolmadı		 258,51438
245,11168
Dolmadı
Dolmadı
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 5+0


 5


 67.043


 233,16309
—-
Girne Üniversitesi (Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 25+0
22+0

 25
14

 68.747


 227,93339
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 2+0
1+0
2+0
5+0


-		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp) İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 3+0
5+0
5+0
5+0
1

-		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp) İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 5+0
7+0
7+0
7+0


-		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Azerbaycan Diller Üniversitesi (Bakü) İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 3+0
3+0
5+0
10+0		 1
2
1
-		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Uluslararası Final Üniversitesi (Girne) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 32+0
23+0
20+0
30+0		 28
17
11
3		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 5+0
9+0

 -


 Dolmadı


 Dolmadı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 25+0
23+0

 17
7

 Dolmadı


 Dolmadı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Drift yaptığı araçtan havaya ateş açtı!
GÜNDEM Drift yaptığı araçtan havaya ateş açtı!
Diş hekimliği taban puanları ÖSYM 2022: Diş hekimliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!
GÜNDEM Diş hekimliği taban puanları ÖSYM 2022
Ordu'da boşanmak isteyen karısını aracıyla ezen caninin cezası belli oldu! -Güncel Haberler
GÜNDEM Karısını aracıyla ezen caninin cezası belli oldu!
Trabzon'da soyadı yanlışı yüzünden mağdur olan çift göreve döndü - En Son Haberler
GÜNDEM Soyadı yanlışı nedeniyle mağdur olan çift göreve ...
YKS taban puanları 2022: ÖSYM ile üniversite tercihleri 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
GÜNDEM ÖSYM ile YKS taban puanları açıklandı!
Son dakika: Ege Denizi'nde Türk yelkenlisine taciz! Tekneye taciz girişiminde bulunan Yunan botunu Türk Sahil Güvenlik botu uzaklaştırdı - Gündem Haberleri
GÜNDEM Ege Denizi'nde Türk yelkenlisine taciz
Son dakika: Kayıt için devlet okullarında bağış alınabilir mi? Milli Eğitim Bakanı Özer yanıtladı
GÜNDEM Kayıt için devlet okullarında bağış alınabilir mi?
Konut fiyatlarında yüzde 145.5’lik artış
GÜNDEM Konut fiyatlarında yüzde 145.5’lik artış
Son dakika: Çanakkale'de anız yangını ormana sıçradı!
GÜNDEM Çanakkale'de anız yangını ormana sıçradı!
YÖK atlas tercih robotu 2022: önlisans ve lisans bölümleri YÖK atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır?
GÜNDEM YÖK atlas tercih robotu ekranı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.