Son kamuoyu araştırmasına göre İngiltere'de ülkenin AB'den ayrılmasına (Brexit) karar verilen referandumdan bu yana geçen süre içinde halkın öfkesi artarken, siyasete güveni azaldı.

Her yıl yayımlanan küresel Edelman Güven Barometresine göre anket katılımcılarının yüzde 69'u İngiltere'de toplumun "siyaset ve toplum konusunda daha öfkeli" hale geldiğini düşünüyor.

İngiltere'de 18 Aralık-7 Ocak'ta 2 bin kişiyle yapılan araştırmaya katılanların yüzde 45'i halkın şiddet içeren gösterilere katılma ihtimalini yüksek görürken, yaklaşık yüzde 20'si ise Brexit konusundaki tartışmalar nedeniyle arkadaşları veya akrabalarıyla arasına soğukluk girdiğini belirtti.

Araştırmaya göre halkın yüzde 65'i İngiltere'nin "yanlış yolda" olduğunu düşünürken, bu oran ülkenin AB üyesi olarak kalması için oy verenler arasında yüzde 82'ye yükseldi. Brexit yönünde oy verenlerin de yüzde 42'si ülkenin "yanlış yolda" olduğunu inancını paylaştı.

NE MAY'E NE CORBYN'E GÜVEN VAR

Başbakan Theresa May'e güven yüzde 35 düzeyindeyken, ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn'e güvenin yüzde 26'da kaldığı bulgusuna yer verilen araştırmada, her iki liderin kendi tabanlarında da güç kaybettikleri belirtildi. May'in kendi seçmen tabanındaki beğenilme oranı son bir yılda yüzde 78'den 68'e, Corbyn'inki ise yüzde 68'den 56'ya düştü.

Katılımcıların yüzde 72'si İngiltere’de hayatın "adaletsiz" olduğunu düşünürken, yüzde 53'ü sosyo-politik sistemin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti. Katılımcıların yüzde 68'i de ülkede değişim görmek istediğini belirtti.

Araştırmaya göre halkın yüzde 61'i kendi görüşlerinin siyasi partiler tarafından temsil edilmediğini düşünürken, bu oran İşçi Partililer arasında yüzde 66, Muhafazakar Partililer arasında ise yüzde 43 düzeyinde kaldı.

Öte yandan Brexit tartışmalarının ülkede medyaya ilgili artırdığı belirtiliyor. Katılımcıların yüzde 35’i eskisine göre daha fazla haber okuyup izlediğini belirtirken, okudukları haberleri sosyal medyada paylaşanların oranı da yüzde 41’den yüzde 63’e yükseldi.

"BREXIT TOPLUMDAKİ KIRILMALARI İFŞA ETTİ"

Araştırmayı değerlendiren Edelman İngiltere ve İrlanda yöneticisi Ed Williams, sonuçların İngiltere'nin bölünmüşlüğünü ortaya koyduğunu söyledi.

"Brexit toplumdaki kırılmaları ifşa etti." ifadesini kullanan Williams, "Gitgide daha adaletsiz, daha az hoşgörülü ve yanlış yolda bir ülke görüntüsü veriyoruz. Brexit aileleri ayırdı, arkadaşları böldü, bizi toplum olarak daha kaba ve öfkeli yaptı, toplumsal olay ve şiddet içeren protesto korkularını artırdı." dedi.

"Değişen Avrupa'da İngiltere" adlı araştırma kuruluşunun geçen hafta yayımladığı anket sonuçlarına göre de İngiltere'de Brexit tercihleri, siyasi parti tercihlerinin önüne geçmişti.

Buna göre, İngiltere'de toplumun yaklaşık yüzde 95'inin Brexit konusunda bir tercihi bulunurken, sadece yüzde 80'inin siyasi parti tercihi bulunuyor.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.