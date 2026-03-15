Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Starmer, Trump ile Hürmüz Boğazı'ndaki durumu görüştü | Dış Haberler

        İngiltere Başbakanı Starmer, ABD ve Kanada liderleriyle Hürmüz Boğazı'ndaki durumu görüştü

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Mark Carney ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Orta Doğu ve Hürmüz Boğazı'ndaki durumu ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 23:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Starmer, Trump ile Hürmüz Boğazı'ndaki durumu görüştü

        İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Starmer ve Trump, telefonla Orta Doğu'daki mevcut durumu görüştü.

        İki lider, dünya çapında maliyetlerin artmasına neden olan küresel deniz taşımacılığındaki aksaklıkları sona erdirmek için Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemini de ele aldı.

        Starmer ayrıca, İran'ın, ABD ve İsrail'in saldırılarına yaptığı misillemeler sırasında ölen ABD askerleri için Trump'a taziyelerini iletti.

        İngiltere Başbakanı Starmer, Kanadalı mevkidaşı Carney ile yaptığı telefon görüşmesinde de Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının uluslararası deniz taşımacılığı üzerindeki etkisi dahil Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
