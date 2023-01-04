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İngiltere Başbakanı Sunak: Öğrenciler 18 yaşına kadar matematik okumalı

İngiltere'de artan hayat pahalılığı, grevler ve sağlık krizi gündemi belirlerken, Başbakan Rishi Sunak 2023 yılı vizyonunu açıklayacak.

İngiltere Başbakanı Sunak: Öğrenciler 18 yaşına kadar matematik okumalı
BBC TÜRKÇE

İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak, bütün öğrencilerin 18 yaşına kadar matematik eğitimi görmesini sağlayacak bir plan üzerinde çalışıyor.

Kış mevsimine çok sayıda iş kolunda devam eden grevler, Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde (NHS) kriz uyarıları ve artan pahalılığın yarattığı sıkıntılarla girilirken, Başbakan, 2023 yılının ilk konuşmasında hükümetinin bu yılki önceliklerini sıralayacak.

Sunak'ın öncelikleri arasında eğitimde matematiğin rolüne ağırlık verilmesinin bulunduğu ve, "Yaptığımız her işin gerisinde istatistiklerin olduğu, verilerin her şeyi belirlediği bir dünyada, çocuklarımızı bu becerilerden yoksun bir şekilde yetiştirmekle onlara karşı görevimizi yapmamış oluyoruz" demesi bekleniyor.

Başbakan Sunak'ın konuşmasında, Aralık ayında "insanlara huzur sağlamak" diye tanımladığı vizyonunu da açması bekleniyor.

Başbakan ayrıca Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin ciddi baskılarla karşı karşıya olduğunu ve büyük öncelik taşıdığını kabul edecek, bu konuda atılacak adımların sorumluluğunu bizzat üstleneceğini açıklayacak. Özellikle hastaların hastaneye yatmak için bekleme sürelerinin kısaltılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayacak.

Dün Başbakanlık'tan yapılan açıklamada hükümetin "sağlık hizmetlerine ihtiyacı olan fonları sağladığı" konusunda kuşkusu olmadığı kaydedilmişti.

Sağlık sektöründe grevler devam ederken doktorlar, hemşireler ve ambulans çalışanlarının meslek örgütleri ve sendikaları, sistemde 133 bin personel açığı ile yatırım ihtiyacı olduğunu, çalışanların iş yükü ve on yıldır reel anlamda gerileyen ücretleri dolayısıyla yorgun ve moralsiz olduğunu söylüyorlar.

Şu ana kadar enflasyonun üzerinde ücret artışı taleplerine yanıt vermeyen hükümet, demiryolları ve sağlık sektörlerindeki grevlere karşılık, greve çıkmayı zorlaştıran yasal düzenlemelere gitmeyi planladığını açıklamıştı.

Tahtada problem çözen bir öğrenci Getty Images
2021'den 20230'a kadar ülkedeki 16-18 yaş arası öğrenci sayısının yüzde 18 artacağı tahmin ediliyor

Matematik ne kadar öğretiliyor?

Sunak, şu anda İngiltere'deki okullarda 16-19 yaş arasındaki öğrencilerin sadece yarısının matematik dersleri gördüğünü, bunun yetersiz olduğunu söylüyor.

Fakat hükümetin planlarının sanat, sosyal bilimler gibi dallara yönelen öğrenciler açısından tam olarak ne anlama geleceği henüz açık değil.

Başbakan'ın bu konudaki planlarını bu yıl hazırlayıp, en geç 2025 yılının Ocak ayı sonuna kadar yapılması gereken genel seçimler sonrası için vaadetmesi bekleniyor.

Başbakan Sunak, Sonbahar Bütçesi'nde önümüzdeki iki yıl için 5-16 yaş arası öğrencilerin eğitimi adına 2,3 milyar sterlin ek yatırım yapılacağını açıklamıştı. Böylece okul bütçesinde 10 yıldır ilk kez reel anlamda kesinti yaşanmayacak.

Fakat aynı ek fon 16-18 yaş grubunun devam ettiği okullara sağlanmadı. Üstelik İngiltere İstatistik Kurumu verilerine göre, bu yaş grubundaki öğrencilerin sayısının önümüzdeki 8 yıl içinde yüzde yirmiye yakın artış göstermesi bekleniyor. Bu da öğrenci başına kamu harcamasında önemli gerileme demek.

İngiltere'deki okul yöneticilerini temsil eden birlik, ülkede bir türlü giderilemeyen bir matematik öğretmeni açığı olduğunu söylüyor.

Ana muhalefet İşçi Partisi'nin eğitim sözcüsü Bridget Phillipson, Başbakan Sunak'tan matematik dersleriyle ilgili planlarını hangi fonlarla gerçekleştireceğini açıklamasını istedi.

Phillipson, "Bu ısıtılıp yeniden piyasaya sürülen boş vaatleri, matematik öğretmenlerinin sayısını artırmadan gerçekleştirmesi mümkün değil ve hükümet üst üste yıllardır yeni matematik öğretmeni hedeflerinin gerisinde kalıyor" dedi.

2011 yılında zamanın Muhafazakar hükümetinin Milli Eğitim Bakanı Michael Gove da "On yıl içerisinde" İngiltere'de 18 yaşına kadar öğrencilerin çoğunun matematik dersleri görmesini istediğini söylemişti.

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