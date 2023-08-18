İngiltere'de 2015-2016'da 7 bebeği öldürmek ve 10 bebeği de öldürmeye teşebbüs eden hemşirenin evinde "Ben kötüyüm.", "Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm." yazılı notların bulunduğu bildirilmişti.

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Notların birinde "Yanlış bir şey yapmadım ve ellerinde kanıt yok, neden saklanmak zorundayım?" ifadesinin yazılı olduğu, bir diğer notta ise "Ben kötü biriyim.", "Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm." şeklindeki ifadelerin yer aldığı belirtilmişti.