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İngiltere'de kamu borcu ilk kez 2 trilyon sterlini aştı

Koronavirüs salgını sebebiyle İngiltere'de kamu borcu temmuz sonunda geçen yılın aynı dönemine göre 227.6 milyar sterlin artarak 2 trilyon 4 milyar sterline ulaştı

Kraliçe Elizabeth
HABERTURK.COM

İngiltere'de koronavirüs etkisiyle kamu borcu ilk kez 2 trilyon doların üzerine yükseldi. Ulusal İstatistik Ofisinin açıkladığı verilere göre ülkede kamu borcu Temmuz sonu itibarıyla 2 trilyon 4 milyar sterline ulaştı.

İngiltere'nin kamu borcu böylece geçen yılın aynı ayında göre 227.6 milyar sterlin yükseliş gösterdi. Bu kamu borcunun artık ülke GSYH'sinin yüzde 100.5'ine denk geldiği anlamına geliyor.

Ulusal İstatistik Ofisi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Koronavirüs salgını borç üzerinde daha önce görülmemiş bir etki yarattı. Bu etki hem alınan sağlık önlemleri hem de hükümetin işyerlerini ve bireyleri destekleyici politikaları sebebiyle yaşandı" ifadeleri yer aldı.

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