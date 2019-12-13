İngiltere siyasetini sarsan seçim

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İngiltere'de yapılan erken genel seçimde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Partinin tek başına iktidara geleceği kesinlik kazandı.

Oy verme işleminin saat 22.00 (TSİ 01.00) sona ermesini ardından başlayan oy sayım işlemi devam ediyor. Ancak yerel saatle yaklaşık 05.00'te (TSİ 08.00) Muhafazakar Parti'nin salt çoğunluk olan 326'yı geçtiği görüldü.

Sayımın tamamlanmasının ardından bu sayının daha da artması bekleniyor. İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Muhafazakarların 363, İşçi Partisi'nin de 203 sandalye elde edeceğinin öngörüldüğünü duyurdu.

Partilerin 650 üyeli Avam Kamarası'nda şu ana kadar elde ettikleri sandalye sayıları şöyle:

Muhafazakar Parti 337

İşçi Partisi 196

İskoç Ulusal Partisi 46

Liberal Demokrat Parti 8

Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi 8

Diğer partiler 14

Diğer 38 seçim bölgesinde de sonuçların kısa süre içinde kesinleşmesi bekleniyor.

CORBYN'DEN İSTİFA KARARI

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, seçim hezimetinin ardından istifa edeceğini açıkladı.

Sandıktan partisi büyük kan kaybeden Corbyn, yaptığı açıklamada seçmenlerine ve 'medyanın bakısı altında kalan' ailesi, arkadaşları ve eşine teşekkür etti.

"Açıkçası parti için çok hayal kırıklığına yol açan bir gece oldu" diyen Corbyn, "Ancak şunu söylemek istiyorum, bu seçim kampanyasında bir umut bildirisi sunduk" ifadesini kullandı.

Brexit'in seçim tartışmalarını çok fazla kutuplaştırdığını, normal siyasi tartışmaların çoğunu geçersiz kıldığını savunan Corbyn, görevi bırakacağını ve bir sonraki seçimde partisinin başında yer almayacağını duyurdu.

Ancak istifası için belli bir tarih vermeyen Corbyn'in kısa bir süre daha partiye liderlik etmesi bekleniyor.

TRUMP TWEET ATTI

ABD Başkanı Donald Trump, Johnson'ın seçim zaferinin kesinleşmesinin ardından attığı tweet'te, "İngiltere'deki Boris için büyük zafer gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019

'AYRILIK İSTEMİYORUZ'

Avrupa Birliği içinde kalmak isteyen İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon, elde ettikleri sonucun beklentilerinin de üzerinde olduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan Sturgeon, "İskoçya çok net bir mesaj verdi. Biz bir Boris Johnson hükümeti istemiyoruz. AB'den ayrılmak istemiyoruz" dedi.

Sturegeon, "Boris Johnson'ın İngiltere'yi AB'den çıkarma yetkisi var. Ancak benim de İskoçya'ya alternatif bir gelecek tercihi sunma yetkim olduğunu kabul etmeli" diye konuştu.

VEKİL SEÇİLEMEDİ

Liberal Demokrat Parti lideri Jo Swinson erken genel seçimlerde milletvekili seçilemedi.

Swinson, İskoçya'daki seçim bölgesi East Dunbartonshire'da İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) adayı Amy Callaghan'a 149 oy farkla yenildi.

Swinson, Muhafazakar Parti'nin ve SNP'nin seçim başarısına atfen, "Bazıları İngiltere-İskoçya sınırının iki yanında milliyetçilik rüzgarının esmesini kutlayacak. Ancak bu sonuçlar sadece dehşet ve umutsuzluk getirecek" dedi.

KAYBETTİ AMA SEVİNDİ

Brexit Partisi lideri Nigel Farage, vekil çıkartamamalarına karşın seçim sonuçlarından memnun olduğunu belirtti.

BBC'ye konuşan Farage, "Liberal Demokratları etkisiz hale getirdim, İşçi Partisi'ne zarar verdim" dedi.

Farage 'etkisinden' dolayı çok mutlu olduğunu, partisinin ülkede yeni bir Brexit referandumu yapılması umutlarını ortadan kaldırdığını söyledi.

Brexit Partisi, Muhafazakar Parti'nin 2017'de milletvekili çıkardığı 317 seçim bölgesinde aday göstermemişti.

Farage, bu kararı almamaları durumunda, hiçbir partinin Parlamento'da çoğunluğu elde edemeyeceğini iddia etti, "Bu felaket olurdu" diye konuştu.

Farage, "Brexit Partisi bitti mi?" şeklindeki soruya ise "Etkimizi gösterdik, önemli olan da buydu. Eğer Brexit'i gerçekleştirirsek, bu iyi bir iş çıkardığımız anlamına gelir" yanıtını verdi.

AB SONUÇTAN MEMNUN

Seçim sonuçlarına Brüksel'den ilk tepki AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den geldi.

Michel, "Cuma günü güçlü bir mesaj vereceğiz. (Brexit için) Bundan sonra atılacak adımlara hazırız. İngiltere Parlamentosu'nun Brexit Anlaşması'nı kabul etmesinin mümkün olup olmadığını görecek ve bir karar alacağız. Gerekeni yapmaya hazırız" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Öncelikle derhal başbakanı dinlemememiz gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

İngiltere'deki seçimin sonuçlarını yorumlayan ilk AB üyesi ülke lideri ise İsveç Başbakanı Stefan Lofven oldu. Lofven, "Tahmin edilen sonuç, Brexit'in gerçekleşeceği anlamına geliyor" dedi.

BREXIT GERÇEKLEŞECEK

Bu sonuçlara göre Johnson, AB'yle vardığı Brexit anlaşmasını başka bir partinin desteğine gerek kalmadan 650 üyeli Avam Kamarası'ndan geçirebilecek ve İngiltere 31 Ocak 2020'de AB'den ayrılmış olacak.

Johnson, tek başına iktidara gelmesi durumunda ilk işinin Brexit anlaşmasını parlamentoya getirmek olacağını söylüyordu.