Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İngiltere'de taç giyme töreninin maliyeti ve Kraliyet'in sömürgeci tarihi tartışılıyor

İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giymesinin ardından törenin maliyeti ve Kraliyet'in koloni geçmişine ilişkin İngiliz medyasında ve akademik çevrelerde çeşitli makaleler kaleme alındı

ABONE OL
AA / HABERTURK.COM
  • İngiltere'de tartışmalı taç giyme töreni

    İngiliz The Guardian gazetesinin görüşlerinin paylaşıldığı "Editorial" bölümünde "3. Charles'ın taç giyme törenine ilişkin The Guardian'ın görüşü: Yeniden düşünülmesi gereken tarihi bir gösteri" başlıklı makale yayımlandı.

     

     
  • İngiltere'de tartışmalı taç giyme töreni

    "Birçok insan, devlet başkanlığı için daha iyi bir sistem fikrine açık. Bunu düzgünce tartışmanın tam zamanı." ifadesinin yer aldığı makalede, şunlar kaydedildi:

     

     
  • İngiltere'de tartışmalı taç giyme töreni

    "Taç giyme töreni, Kraliçe Elizabeth'in töreninde olduğu gibi 50'den fazla Britanya toprağı ve İngiliz Milletler Topluluğu'ndan üst düzey temsilcinin katıldığı, eskisi gibi imparatorluğun elinin uzandığı yerlerin bir geçit töreni değil. Eski taç giymelerde olduğu gibi Britanya'nın küresel askeri ve deniz kuvveti nüfuzunun kutlanması da olmayacak. Geçmiş olsun, o günler geçti."

     

     
  • İngiltere'de tartışmalı taç giyme töreni

    Törenin, halkın isteği ya da monarşi sevgisinden dolayı yapılmadığına işaret edilen makalede, "İngilizlerin yalnızca yüzde 9'u taç giyme töreninin önemli olduğunu düşünüyor. Yalnızca yüzde 7'si kendisini Kraliyet yanlısı kabul ediyor ve monarşiye koşulsuz destek veriyor. Bu nedenle tören için harcanacak 250 milyon sterlin (yaklaşık 6 milyar lira) geçim sıkıntısı krizinin yaşandığı bu dönemde gereksiz görünüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

     

     
  • İngiltere'de tartışmalı taç giyme töreni

    İngiltere'nin Kral Charles'tan sonra değişmeyeceğinin savunulduğu makalede, dini bir tören olan taç giyme seremonisinde kullanılan "Kraliyet dini önderliği" ve İngiltere için kullanılan "Kutsal ulus" ifadelerine de değinilerek, "Ne modern Britanya kutsal bir ulus ne de büyük oranda Protestan." görüşü paylaşıldı.

     

     
  • İngiltere'de tartışmalı taç giyme töreni

    TÖRENİN VATANDAŞLARA YANSIMASI 50 İLA 100 MİLYON STERLİN OLACAK

    Ülkenin en büyük kentlerinden Manchester'da yayımlanan Manchester Evening gazetesindeki "Kral'ın taç giymesi kaça mal olacak ve kutlamaların masrafını kim ödeyecek?" başlıklı makalede ise törenin vatandaşlara yansımasının 50 ila 100 milyon sterlin (yaklaşık 1,2 milyar ile 2,4 milyar lira) olacağı belirtildi.

     

     
  • İngiltere'de tartışmalı taç giyme töreni

    Asıl harcamanın güvenli için olduğu vurgulanan makalede, yapılan bir ankette halkın yüzde 51'inin harcamaları devletin karşılamaması gerektiğini savunduğu kaydedildi.

     

     
  • İngiltere'de tartışmalı taç giyme töreni

    Saray için yapılan geçmiş harcamalara da yer verilen makalede, Kraliçe Elizabeth'in 1953'teki taç giymesine bugünün parasıyla 20 milyon sterlin (yaklaşık 500 milyon lira) harcandığı bilgisi paylaşıldı.

     

     
  • İngiltere'de tartışmalı taç giyme töreni

    Makalede, Buckingham Sarayı'nın sözcüsünün harcamalara ilişkin açıklamasına da yer ayrıldı. Sözcü, törene küresel çaptaki ilginin harcanan paradan daha fazlasını getireceğini savundu.

     

     
  • İngiltere'de tartışmalı taç giyme töreni

    KRALİYET MÜCEVHELERİNİ SÜSLEYEN ELMASLAR KOLONİLERDEN

    Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu'ndan (LSE) Dr. Bethany Rebisz, Kral Charles'ın taç giymesiyle İngiltere'nin sömürgeci geçmişinin yeniden tartışıldığını belirten makale kaleme aldı.

     

     
  • İngiltere'de tartışmalı taç giyme töreni

    Britanya İmparatorluğu'nun çözülmesinin ardından İngiliz hükümdarlarının İngiliz Milletler Topluluğu'nun sembolik lideri olduğuna işaret edilen makalede, Kral Charles'ın törende taktığı İmparatorluk Devlet Tacı'ndaki Cullinan 2 elması ile elinde taşıdığı asadaki Cullinan 1 elmasının Güney Afrika'dan getirildiğinin altı çizildi.

     

     
  • İngiltere'de tartışmalı taç giyme töreni

    Hindistan'da bulunan Işık Dağı (Kuh-i Nur) elmasının da bugün Londra Kulesi'ndeki Kraliyet mücevherlerinin arasında sergilendiği bilgisi de paylaşıldı.

     

     
  • İngiltere'de tartışmalı taç giyme töreni

    Makalesinde dünyanın en büyük elmaslarından "üç parçanın tarihi travmanın birer hatırası" olduğunu belirten Rebisz, Kenya'nın Britanya İmparatorluğu'ndan kopma sürecine değindi.

     

     
  • İngiltere'de tartışmalı taç giyme töreni

    Rebisz, "1952-1959 döneminde Britanya koloni güçleri, 80 bin Kenyalıyı adli süreçleri işletmeden tutukladı, 1000'den fazla kişiyi asarak idam etti, 1,2 milyon kişiyi 'köy' dedikleri toplama kamplarına aldı. Her ne kadar sayılar konuşuyor olsa da bu dönemde yaşanan münferit şiddet, işkence, tecavüz ve kötü muameleyi anlatmaya yetmez." ifadelerini kullandı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.