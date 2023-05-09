Törenin, halkın isteği ya da monarşi sevgisinden dolayı yapılmadığına işaret edilen makalede, "İngilizlerin yalnızca yüzde 9'u taç giyme töreninin önemli olduğunu düşünüyor. Yalnızca yüzde 7'si kendisini Kraliyet yanlısı kabul ediyor ve monarşiye koşulsuz destek veriyor. Bu nedenle tören için harcanacak 250 milyon sterlin (yaklaşık 6 milyar lira) geçim sıkıntısı krizinin yaşandığı bu dönemde gereksiz görünüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.