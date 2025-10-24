Habertürk
        Haberler Dünya İngiltere Kralı 3. Charles, Papa ile 500 yıl sonra dua etti | Dış Haberler

        İngiltere Kralı 3. Charles, Papa ile 500 yıl sonra dua etti

        Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile İngiltere Kralı 3. Charles dün Vatikan'da bir araya geldi. Kral Charles ve Papa Sistine Şapeli'nde birlikte dua etti. Tarihi buluşma, yaklaşık 500 yıl sonra İngiliz monarşisi ile Katolik Kilisesi arasındaki ilk ortak ibadet oldu

        Giriş: 24.10.2025 - 09:02 Güncelleme: 24.10.2025 - 09:02
        1

        Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile İngiltere Kralı 3. Charles dün Vatikan'da görüştü. Kral 3. Charles ve eşi Camilla, Papa ile görüşmek üzere dün Vatikan'a geldi ve San Damaso Avlusu'nda Vatikan yetkililerince resmi törenle karşılandı.

        2

        Kral 3. Charles'ın, Papa ile görüşmesinin ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile bir araya geldiği bildirildi.

        3

        Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Samimi görüşmeler sırasında mevcut iyi ikili ilişkilerde duyulan memnuniyet dile getirildi. Çevrenin korunması ve yoksullukla mücadele gibi ortak ilgi alanlarına değinildi. Küresel zorluklar karşısında barış ve güvenliğin teşviki yönündeki ortak kararlılığa özellikle dikkat çekildi. Son olarak İngiltere’deki Kilise tarihine atıfta bulunularak, ekümenik diyaloğun teşvik edilmesine devam edilmesinin gerekliliği üzerine ortak bir değerlendirme yapıldı."

        4

        YÜZYILLAR SONRA BİR İNGİLİZ KRALI PAPA İLE DUA ETTİ

        Papa 14. Leo ve Kral 3. Charles, resmi görüşmelerin ardından Vatikan’da ünlü İtalyan ressam ve heykeltıraş Michelangelo Buonarotti’nin "Kıyamet Günü" ve "Adem’in Yaratılışı" fresklerinin bulunduğu tarihi Sistine Şapeli'nde "yaratılışa olan bağlılığa" vurgu yapılan özel ayinde bir araya geldi

        5

        İngiltere Kilisesi'nin başı da olan İngiltere Kralı 3. Charles'ın, Papa ile katıldığı söz konusu ayin, İngiltere Kralı 8. Henry'nin 1534'te Roma Katolik Kilisesi’nden ayrılmasından bu yana yaklaşık 500 yıl sonra ilk kez bir İngiliz Kralı’nın, Katoliklerin ruhani lideriyle birlikte dua etmesi açısından bir ilk oldu.

        6

        İKİ LİDER ARASINDAKİ İLK GÖRÜŞME

        Papa 14. Leo ile İngiltere Kralı 3. Charles’ın bugünkü görüşmesi de iki lider arasındaki ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

        7

        Basında çıkan haber ve yorumlarda da İngiltere (Anglikan) Kilisesi’nin başı unvanını da taşıyan Kral 3. Charles’ın bu ziyaretinin, kiliseler arasında yakınlaşma ve ortak çalışma konusundaki bağların geliştirilmesi bakımından "önem bir an olduğu" ifade edildi.

        8

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

