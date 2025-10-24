İngiltere Kralı 3. Charles, Papa ile 500 yıl sonra dua etti

İngiltere Kilisesi'nin başı da olan İngiltere Kralı 3. Charles'ın, Papa ile katıldığı söz konusu ayin, İngiltere Kralı 8. Henry'nin 1534'te Roma Katolik Kilisesi’nden ayrılmasından bu yana yaklaşık 500 yıl sonra ilk kez bir İngiliz Kralı’nın, Katoliklerin ruhani lideriyle birlikte dua etmesi açısından bir ilk oldu.